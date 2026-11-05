வெங்காயம் கொள்முதல் ஆணை ரத்து ஏன்?- தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவு விளக்கம்

தமிழ்நாடு அரசு, பொதுமக்களின் நலனுக்காக தரம் குறைவான வெங்காயம் கொள்முதல் செய்யாமல், 31.10.2026 அன்று கொள்முதல் ஆணையை ரத்து செய்தது. இதனால் அரசுக்கு எந்த இழப்பும் ஏற்படவில்லை என தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,
நியாய விலைக் கடைகள் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகளில் பொதுமக்களுக்கு மானிய விலையில் வெங்காயம் வழங்குவதற்காக NAFED (இந்திய தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பு) நிறுவனத்திடமிருந்து 400 மெட்ரிக் டன் வெங்காயம் கொள்முதல் செய்ய கடந்த அக்டோபர் மாதம் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு விற்பனை இணையம் (TNCCF) ஆணை வழங்கியிருந்தது.
மகாராஷ்டிராவில் உள்ள நாசிக்கிற்கு கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய சென்ற போது, தமிழ்நாட்டிற்கு வெங்காயம் ஒரு நாள் முன்பே அனுப்பி வைக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. உடனே அங்கு இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த வெங்காயத்தை ஆய்வு செய்த போது, 'A' தர வெங்காயத்துடன் அழுகிய மற்றும் நிராகரிப்புத் தர வெங்காயம் கலந்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து கொருக்குப்பேட்டைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட வெங்காய மூட்டைகளை, 31.10.2026 அன்று கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் கொண்ட குழு ஆய்வு செய்தது. அப்பொழுது மூட்டைகளில் 50.2 சதவீத வெங்காயம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 45 மி.மீ அளவைவிட குறைவாகவும், 20 முதல் 26 சதவீதம் வரை அழுகியதோடு, முளைத்த மற்றும் பூஞ்சை பாதித்த வெங்காயங்கள் கழிவாக இருந்தது தெரியவந்தது.
பொருளின் தரம் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படும். வெங்காயத்தின் தரம் குறைவாக இருந்ததால் பொதுமக்களின் நலன் கருதி கொள்முதல் ஆணை ரத்து செய்யப்பட்டது. முன்பணம் எதுவும் வழங்கப்படாத நிலையில், கொள்முதல் ஆணை 31.10.2026 அன்று ரத்து செய்யப்பட்டதால் அரசுக்கு எந்தவித இழப்பும் ஏற்படவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது.