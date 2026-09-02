தமிழக செய்திகள்

எங்களை தற்குறி என்றனர், தற்குறி இப்போது அம்புக்குறியாக மாறி தீய சக்தியை அழித்துள்ளது-அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்

கடந்த காலங்களில் நிர்வாகச் சீர்கேட்டிலும் ஊழல் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்ட தலைவர்களுக்கு இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஒரு பாடமாக அமைந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
Minister Srinath
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Summary

மாநில எல்லைப் பகிர்வு தொடர்பான இந்தச் சிக்கலில் உடனடியாகத் தலையிட்டு, ஆந்திர அரசோடு பேசி விசைப் படகுகளையும் மீனவர்களையும் பாதுகாப்பாக மீட்க மூத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றிய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், தமிழகக் கடலோரப் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாகக் கூறி, இலங்கை கடற்படையினரால் அடிக்கடி கைது செய்யப்படும் சம்பவம் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. இந்தச் சூழலில், அண்மையில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்களையும், அவர்களின் மீன்பிடிப் படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மத்திய அரசுக்கு அவசரக் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

சர்வதேச கடல் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டை மீறியதாகக் கூறி மீனவர்கள் மீது விதிக்கப்படும் கடுமையான தண்டனைகள் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை முடக்குவதாகவும், இதற்கு நிரந்தர தூதரகத் தீர்வை மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் காண வேண்டும் என்றும் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

8 விசைப் படகுகள் மீட்பு முயற்சி

இலங்கை எல்லைப் பிரச்சனை ஒருபுறம் இருக்க, ஆந்திர மாநில எல்லைப் பகுதிக்கு உட்பட்ட கடல் பகுதியில் மீன்பிடித்ததாகக் கூறி, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 8 விசைப் படகுகளையும் அதில் இருந்த மீனவர்களையும் ஆந்திரக் கடலோரக் காவல் படையினர் அண்மையில் சிறைபிடித்துள்ளனர். மாநில எல்லைப் பகிர்வு தொடர்பான இந்தச் சிக்கலில் உடனடியாகத் தலையிட்டு, ஆந்திர அரசோடு பேசி விசைப் படகுகளையும் மீனவர்களையும் பாதுகாப்பாக மீட்க மூத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

"தற்குறி இப்போது அம்புக்குறியாக மாறியுள்ளது"

சட்டப்பேரவை விவாதத்தின் போது எதிர்த்தரப்பினர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலளித்துப் பேசிய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், அரசியல் களத்தில் தங்களை அற்பமாகப் பேசியவர்களுக்கும் விமர்சித்தவர்களுக்கும் காட்டமான பதிலடியைக் கொடுத்தார். "எங்களை தற்குறி என்று சிலர் கேலி செய்து எள்ளி நகையாடினார்கள். ஆனால், அந்தத் தற்குறி தான் இப்போது கூர்மையான அம்புக்குறியாக மாறி, மக்கள் விரோத மற்றும் தீய சக்திகளை அழித்து வீழ்த்தியுள்ளது," என்று பேரவையில் ஆவேசமாகத் தெரிவித்தார்.

ஊழல் சக்திகளுக்கு எதிரான எச்சரிக்கை

தொடர்ந்து உரையாற்றிய அவர், கடந்த காலங்களில் நிர்வாகச் சீர்கேட்டிலும் ஊழல் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்ட தலைவர்களுக்கு இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஒரு பாடமாக அமைந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். தங்களை தற்குறி எனக் விமர்சித்தவர்கள், தற்போது தங்களின் ஊழல் தவறுகளுக்காகப் பயந்து நடுங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், எவ்வித சமரசமும் இன்றி ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றும் உறுதியளித்தார்.

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