தமிழக செய்திகள்

பிஞ்சு கைகளில் தமிழக அரசின் உறவு தங்க மோதிரமாக மின்னப்போகிறது - அமைச்சர் அருண்ராஜ்

தாயும் சேயும் வீடு திரும்பும்போதே தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டு அன்புடன் வழியனுப்பப்படுவர்.
Minister Arunraj - CM Vijay
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Summary

தமிழ்நாட்டில் நிரந்தரமாக வசிக்கும் தாய்மார்களுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் சீர் வழங்கப்படுகிறது என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் தொடக்க விழாவில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்க உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

* தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தாய்மாமனாக நம் முதலமைச்சர் விஜய் சீர் வழங்க உள்ளார்.

* பிஞ்சு கைகளில் நம் தமிழக அரசின் உறவு தங்க மோதிரமாக மின்னப்போகிறது.

* தமிழகத்தை சேர்ந்த சகோதரிகளுக்கு தாய்மாமனாக நான் இருக்கிறேன் என முதலமைச்சர் தரும் உறுதி தான் இந்த திட்டம்.

* தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை எங்கு தொடங்கி வைக்கலாம் என யோசித்தபோது மதுரையை தேர்ந்தெடுத்தது முதலமைச்சர் விஜய் தான்.

* பாசத்திற்கு சொந்தக்காரர்களான மதுரைக்காரர்கள் இருக்கும் ஊரில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரத்திட்டம் தொடக்கப்பட்டுள்ளது.

* தமிழ்நாட்டில் நிரந்தரமாக வசிக்கும் தாய்மார்களுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் சீர் வழங்கப்படுகிறது.

* இந்தாண்டு அரசு மருத்துவமனைகளில் ஜூன் 22-ந்தேதி முதல் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது.

* தாயும் சேயும் வீடு திரும்பும்போதே தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டு அன்புடன் வழியனுப்பப்படுவர்.

* அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவம் முடிந்து தாய் வீடு திரும்பும்போதே குழந்தைகளுக்கான தங்க மோதிரம் நேரடியாக வழங்கப்படுகிறது.

* ஒவ்வொரு மோதிரமும் தனித்துவமான வரிசை எண், கள்ளத்தனமாகத் திறக்க முடியாத பாதுகாப்பான பேக்கேஜிங் வசதியுடன் தரப்படுகிறது.

* தாய்மையை கொண்டாடுவதும், அரசு சேவையில் மக்களின் நம்பிக்கையை பெறுவது, தரமான தாய், சேய் மருத்துவமே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.

* தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்திற்கு முதற்கட்டமாக 4.41 லட்சம் மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்ய அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

* அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை பெற்றால் ஆகும் செலவு ரூ.1,412 ஆனால் தனியார் மருத்துவமனையில் ரூ.69,914 செலவு.

* அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை பேறு குறைந்த நிலையில் அதனை மீட்டெடுத்து முறையாக சிகிச்சை வழங்குவதற்கு இத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

* அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவம் முடிந்து ஒவ்வொரு தாயும் மரியாதை மற்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வீடு திரும்புவர்.

* தமிழக மக்களே உங்கள் பிரசவத்திற்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு வாருங்கள் என அழைக்கிறோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

விஜய்
vijay
மதுரை
madurai
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
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