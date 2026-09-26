தமிழக பத்திரப்பதிவு துறையில் 278 பேருக்கு பதவி உயர்வு; 17 பேர் பதவி இறக்கம்!

ஏற்கனவே 2-ம் நிலை சார்பதிவாளர்களாகத் திறம்படப் பணியாற்றி வந்த 120 அதிகாரிகள், 1-ம் நிலை சார்பதிவாளர்களாக அடுத்தகட்ட பதவி உயர்வை எட்டியுள்ளனர்.
தமிழக அரசின் பத்திரப்பதிவுத் துறையில் நிர்வாகக் காரணங்கள் மற்றும் பணி மாறுதல்கள் அடிப்படையில் 278 அதிகாரிகளுக்குப் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டும், 17 அதிகாரிகள் மீண்டும் அவர்களின் பழைய பதவிக்குத் திருப்பியனுப்பப்பட்டும் பதிவுத்துறை தலைவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பதிவுத்துறை தலைவர் அருண் தயாள் சுந்தர் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவின்படி, பத்திரப்பதிவுத் துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பவும், பணி மூப்பு அடிப்படையில் தகுதியானவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கவும் இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, 2020-21-ம் ஆண்டு முதல் 2026-27-ம் நிதியாண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் பணி மாற்றம் மூலம் 2-ம் நிலை சார்பதிவாளர் பதவிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்ட 158 உதவியாளர்கள், தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக 2-ம் நிலை சார்பதிவாளர்களாகப் பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், ஏற்கனவே 2-ம் நிலை சார்பதிவாளர்களாகத் திறம்படப் பணியாற்றி வந்த 120 அதிகாரிகள், 1-ம் நிலை சார்பதிவாளர்களாக அடுத்தகட்ட பதவி உயர்வை எட்டியுள்ளனர். இதன் மூலம் பதிவுத்துறையில் மொத்தம் 278 பணியாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் உயர் பதவிகளை அடைந்துள்ளனர். ஒருபுறம் பதவி உயர்வுகளால் பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில், மற்றொருபுறம் 17 அதிகாரிகளுக்குப் பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது துறை வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2-ம் நிலை சார்பதிவாளர் பதவியில் பணியாற்றி வந்த 17 பேர், நிர்வாக நடைமுறைகள் மற்றும் தகுதிநிலைப் பரிசீலனைகளின் அடிப்படையில் மீண்டும் உதவியாளர் பதவிக்கே திருப்பியனுப்பப்பட்டுப் பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தமிழகப் பத்திரப்பதிவுத் துறையில் ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த 278 பேர் பதவி உயர்வு மற்றும் 17 பேர் பதவி இறக்க நடவடிக்கைகள் நிர்வாக வட்டாரத்திலும், பணியாளர்கள் மத்தியிலும் பெரும் விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளன.