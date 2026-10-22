2027 ஆம் ஆண்டிற்கான அரசு விடுமுறை பட்டியல் வெளியானது!

தமிழக அரசு ஊழியர்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்கள் புத்தாண்டுத் திட்டங்களை முன்கூட்டியே திட்டமிடும் வகையில், 2027ஆம் ஆண்டிற்கான முழுமையான பொது விடுமுறை நாட்களின் பட்டியலை தமிழக அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி 2027ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 24 நாட்கள் பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சுவாரசியமான விஷயம் என்னவென்றால், 13 முக்கிய விடுமுறைகள் வேலை நாட்களிலும் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை), பல முக்கிய பண்டிகைகள் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் வருகின்றன.
ஜனவரி 01 (வெள்ளி) – ஆங்கிலப் புத்தாண்டு
ஜனவரி 15 (வெள்ளி) – பொங்கல்
ஜனவரி 16 (சனி) – திருவள்ளுவர் தினம்
ஜனவரி 17 (ஞாயிறு) – உழவர் திருநாள்
ஜனவரி 22 (வெள்ளி) – தைப்பூசம்
ஜனவரி 26 (செவ்வாய்) – குடியரசு தினம்
மார்ச் 10 (புதன்) – ரம்ஜான்
மார்ச் 26 (வெள்ளி) – புனித வெள்ளி
ஏப்ரல் 01 (வியாழன்) – வங்கிக் கணக்கு முடிவு (வங்கிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை)
ஏப்ரல் 07 (புதன்) – தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு
ஏப்ரல் 14 (புதன்) – தமிழ்ப் புத்தாண்டு / டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள்
ஏப்ரல் 19 (திங்கள்) – மஹாவீர் ஜெயந்தி
மே 01 (சனி) – மே தினம்
மே 17 (திங்கள்) – பக்ரீத்
ஜூன் 15 (செவ்வாய்) – மொகரம்
ஆகஸ்ட் 15 (ஞாயிறு) – சுதந்திர தினம் / மிலாது நபி (இரண்டும் ஒரே நாளில் வருகிறது)
ஆகஸ்ட் 25 (புதன்) – கிருஷ்ண ஜெயந்தி
செப்டம்பர் 04 (சனி) – விநாயகர் சதுர்த்தி
அக்டோபர் 02 (சனி) – காந்தி ஜெயந்தி
அக்டோபர் 08 (வெள்ளி) – ஆயுத பூஜை
அக்டோபர் 09 (சனி) – விஜயதசமி
அக்டோபர் 28 (வியாழன்) – தீபாவளி
டிசம்பர் 25 (சனி) – கிறிஸ்துமஸ் [1, 2, 3]
இந்த ஆண்டின் மொத்த விடுமுறை நாட்களில் 6 நாட்கள் சனிக்கிழமையிலும், 2 நாட்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் வருகின்றன. குறிப்பாக சுதந்திர தினமும் மிலாது நபியும் ஒரே நாளில் (ஆகஸ்ட் 15, ஞாயிறு) வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.