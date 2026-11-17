சென்னையில் 108 அவசர சேவை மையத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய் அவசர அழைப்புகளைக் கையாளும் முறைகள் குறித்து நேரில் கேட்டறிந்தார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள 108 அவசர கால ஊர்தி மற்றும் சேவை மையத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பொதுமக்கள் அவசர காலங்களில் தொடர்புகொள்ளும் இந்த மையத்தில், தொலைபேசி அழைப்புகள் எவ்வாறு பெறப்படுகின்றன, அவற்றை உடனுக்குடன் கையாண்டு ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை எவ்வாறு விரைவாக அனுப்புகிறார்கள் என்பது குறித்த முழுமையான செயல்முறைகளை அவர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
இந்த ஆய்வின்போது, கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியில் இருந்த ஊழியர்களிடம் தொலைபேசி அழைப்புகளைக் கையாள்வதில் உள்ள நடைமுறைகள் குறித்தும், பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு காணப்படுவதை உறுதி செய்வது குறித்தும் முதலமைச்சர் விரிவாகக் கேட்டறிந்தார். மேலும், அவசர காலப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவப் பணியாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களிடம் அவர்களின் தேவைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்துக் கேட்டறிந்த அவர், சேவையை மேலும் துரிதப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு சில முக்கிய அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கினார்.
ஆய்வுப் பணிகளை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்த முதலமைச்சர் விஜய், அங்கு காத்துக்கொண்டிருந்த பொதுமக்களைச் சந்தித்து அவர்களது குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். இந்தத் திடீர் ஆய்வு பொதுமக்களிடையே வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், தமிழக அரசின் சுகாதார மற்றும் அவசர கால சேவைகள் மேம்பாட்டுக்கான அடுத்தடுத்த கட்ட நகர்வுகளாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.