தமிழக செய்திகள்

சாலையில் பட்டாசு வெடித்த கும்பலால் தாக்கப்பட்ட எஸ்.எஸ்.ஐ. உயிரிழப்பு

உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் எஸ்.எஸ்.ஐ. சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
சாலையில் பட்டாசு வெடித்த கும்பலால் தாக்கப்பட்ட எஸ்.எஸ்.ஐ. உயிரிழப்பு
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சாலையில் பட்டாசு வெடித்த கும்பலால் தாக்கப்பட்ட காவல் சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் உயிரிழந்தார்.

தேனியில் எஸ்.எஸ்.ஐ.யாக பணிபுரிந்த செந்தில் குமார் என்பவர் பணி முடிந்து வீடு திரும்பியபோது சாலையை மறித்து பட்டாசு வெடித்தவர்களை கண்டித்துள்ளார்.

ஆத்திரமடைந்த பட்டாசு வெடித்தவர்கள் எஸ்.எஸ்.ஐ.-ஐ தாக்கியதில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி எஸ்.எஸ்.ஐ. செந்தில்குமார் உயிரிழந்தார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 3 பேரை கைது போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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எஸ்எஸ்ஐ உயிரிழப்பு
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