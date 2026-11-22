சிறப்பு முகாம்களுக்கு நேரில் செல்ல இயலாதவர்கள் வசதிக்காக, டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை இணையதளம் வாயிலாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலில் புதியதாகப் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்காக இன்றும் (நவம்பர் 22, 2026) சிறப்பு முகாம்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாக்குரிமை விவரங்களைச் சரிபார்த்துப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலைப் பிழையின்றித் துல்லியமாகப் பராமரிப்பதே இந்தச் சிறப்பு முகாமின் முதன்மை நோக்கமாகும். தகுதியுள்ள புதிய வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர்களைப் பட்டியலில் இணைப்பதுடன், இடமாற்றம் அல்லது பிற காரணங்களால் பெயர் நீக்கம் செய்ய வேண்டியவர்கள் மற்றும் பெயர், முகவரி, புகைப்படம் போன்றவற்றில் திருத்தங்கள் செய்ய விரும்புவோர் இந்த முகாம்கள் மூலம் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
சிறப்பு முகாம்களுக்கு நேரில் செல்ல இயலாதவர்கள் வசதிக்காக, டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை இணையதளம் வாயிலாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வீட்டிலிருந்தபடியே தங்களுக்குத் தேவையான சேவைகளுக்கு விண்ணப்பித்துப் பயனடைய முடியும். வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர் தற்போதைய வாக்காளர் பட்டியலில் சரியாக இடம்பெற்றுள்ளதா என்பதை முன்கூட்டியே உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். தேவையான ஆவணங்களுடன் சிறப்பு முகாம்களில் பங்கேற்கவோ அல்லது குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கவோ பொதுமக்கள் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.