அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் வங்காள விரிகுடாவில் நான்கு முதல் ஐந்து புயல்கள் உருவாவது வழக்கம் என்றும், இந்த ஆண்டு ஏற்கெனவே மூன்று புயல்கள் ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசாவைத் தாக்கியுள்ளதாகவும் மொஹபத்ரா விளக்கினார்.
வடக்கு ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரையைக் கடந்த அக்வான் புயல், தொடர்ந்து வலுவிழந்து வருகிறது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் சமீபத்திய தகவல்படி, இந்தக் காற்றழுத்த அமைப்பு வடக்கு-வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்துள்ளது.
அடுத்த ஆறு மணி நேரத்தில் இது மேலும் வலுவிழந்து காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த ஆறு மணி நேரத்தில் நன்கு தெளிவான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாகவும் மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருபுறம் அக்வான் புயலின் தாக்கத்தை ஒடிசா Andaman Sea மதிப்பிட்டு வரும் நிலையில், நவம்பர் மாத இறுதியில் அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவில் மற்றொரு வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சி உருவாகக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
நவம்பர் 19 முதல் டிசம்பர் 2 வரையிலான இரண்டு வார காலத்திற்கு வெளியிடப்பட்டுள்ள நீண்டகால வானிலை முன்னறிவிப்பில், நவம்பர் இறுதியில் அந்தமான் கடல் மற்றும் தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவில் புதிய வானிலை அமைப்பு உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பு உருவாகும் இடம், அதன் தீவிரம் மற்றும் நகரும் திசை குறித்துத் துல்லியமான கணிப்பை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்னும் வெளியிடவில்லை. இது குறித்துப் பேசிய வானிலை ஆய்வு மையத் தலைமை இயக்குநர் மிருத்யுஞ்சய் மொஹபத்ரா, சாத்தியமான வானிலை அமைப்பு குறித்து இப்போதே முடிவுக்கு வருவது மிக விரைவானது என்றும், அடுத்தடுத்த கண்காணிப்புகள் மற்றும் கணிப்புகளின் அடிப்படையிலேயே விரிவான விவரங்கள் தெரியவரும் என்றும் கூறியுள்ளார். பொதுமக்கள் தொடர்ந்து வெளியாகும் வானிலை அறிக்கைகளை உன்னிப்பாகக் கவனிக்குமாறும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
பொதுவாக அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் வங்காள விரிகுடாவில் நான்கு முதல் ஐந்து புயல்கள் உருவாவது வழக்கம் என்றும், இந்த ஆண்டு ஏற்கெனவே மூன்று புயல்கள் ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசாவைத் தாக்கியுள்ளதாகவும் மொஹபத்ரா விளக்கினார். மேலும், தற்போதைய வானிலை சூழல்கள் வலிமையான எல் நினோ ஆண்டான 1987-ல் நிலவிய சூழல்களுடன் ஒத்திருப்பதாகவும், நடப்பாண்டு நிகழ்வுகளுக்கும் எல் நினோ காரணத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கக்கூடும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
அக்வான் புயல் வலுவிழந்து வந்தாலும், ஒடிசாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் நல்ல மழை பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பாலசோர் மாவட்டத்தின் போகராயில் அதிகபட்சமாக 108 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது. நயாகர் மாவட்டத்தின் ஓடகானில் 108.6 மி.மீ மழையும், கஞ்சம் மாவட்டத்தின் புகுடாவில் 102 மி.மீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. தெற்கு மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு நாட்களாகக் கனமழை பெய்து வந்தபோதிலும், மாநிலத்தில் உடனடி வெள்ள அபாயம் எதுவும் இல்லை என ஒடிசா நீர்வளத் துறை தெரிவித்துள்ளது. மாநிலத்தில் வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் இல்லை என்று தலைமைப் பொறியாளர் திலிப் ரௌத் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இதற்கிடையே, இன்று ஒடிசாவில் மிகக் கனமழை முதல் அதி கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது. கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், கங்கை சமவெளி மேற்கு வங்காளம் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் ஆகிய பகுதிகளில் கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாளைய காலை வரை மேற்கு மத்திய மற்றும் வடமேற்கு வங்காள விரிகுடா பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் மீன் பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.