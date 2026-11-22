இரு கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கிடையே முன்னதாக நடைபெற்ற சந்திப்பில் லிகுட் கட்சி முன்வைத்த 10 நிபந்தனைகள், இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான ஆழமான அரசியல் வேறுபாடுகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.
இஸ்ரேலில் புதிய அரசை அமைப்பதற்கான கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னாள் ராணுவத் தளபதி காடி ஐசன்கோட், பதவி விலகும் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான லிகுட் கட்சியுடன் தொடங்கியுள்ளார். அக்டோபரில் நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்தவொரு அரசியல் கூட்டணிக்கும் தெளிவான நாடாளுமன்றப் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், அடுத்த மாதம் அரசமைப்பதற்கான காலக்கெடுவை ஐசன்கோட் எதிர்கொண்டுள்ளார்.
ஐசன்கோட்டின் மையவாதக் கட்சியான 'யஷார்', முடிந்தவரை பரந்த அரசை அமைக்கும் உண்மையான உறுதிப்பாட்டின் அடிப்படையில் இன்று முதல் லிகுட் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கும் என்று நேற்று அறிவித்தது. இருப்பினும், முழு நான்கு ஆண்டுகாலப் பதவிக்காலத்திற்கும் தானே பிரதமராகத் தொடர வேண்டும் என்ற நெதன்யாகுவின் வலியுறுத்தல் மற்றும் லிகுட் கட்சியின் 10 நிபந்தனைகள் ஒற்றுமை அரசு அமைவதில் பெரும் சிக்கல்களை உருவாக்கியுள்ளன. சுழற்சி முறையில் ஐசன்கோட் பிரதமராகப் பொறுப்பேற்கும் எந்தவொரு ஏற்பாட்டையும் நெதன்யாகு நிராகரித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இரு கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கிடையே முன்னதாக நடைபெற்ற சந்திப்பில் லிகுட் கட்சி முன்வைத்த 10 நிபந்தனைகள், இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான ஆழமான அரசியல் வேறுபாடுகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன. அரபுக் கட்சிகளின் இரண்டு பட்டியல்களைத் தவிர மற்ற அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் உள்ளடக்கிய அரசை அமைக்க வேண்டும் என்பது முக்கிய நிபந்தனையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஈரானுக்கு எதிரான மற்றொரு தாக்குதலுக்குக் கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆதரவளிக்க வேண்டும், ஒருமித்த கருத்து எட்டப்படும் வரை தற்போதைய நீதித்துறை சீர்திருத்தச் சட்டங்களைத் தொடர வேண்டும், பாலஸ்தீன நாடு அமைப்பதை எதிர்க்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளையும் லிகுட் முன்வைத்துள்ளது.
அக்டோபர் 7, 2023 அன்று ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதல் குறித்து மாநில விசாரணை ஆணையத்திற்குப் பதிலாக அரசியல் விசாரணை ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என்றும் லிகுட் கோரியுள்ளது. அத்துடன், தீவிர மரபுவழி யூதர்களுக்கான கட்டாய ராணுவச் சேவைச் சட்டத்தை முன்னெடுப்பது, ஹமாஸ் அச்சுறுத்தல் முழுமையாக நீங்கும் வரை காசாவில் இஸ்ரேல் பாதுகாப்புப் படை நிலைகளைத் தக்கவைப்பது, சிறையில் உள்ள ஹமாஸ் நுக்ஃபா போராளிகளின் நிலைமைகளில் எந்த மாற்றமும் செய்யாதது மற்றும் இஸ்ரேலை யூத மக்களின் தேசிய நாடாக அங்கீகரிக்கும் கூட்டுப் பிரகடனம் ஆகியவையும் இந்த நிபந்தனைகளில் அடங்கியுள்ளன. தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள், தூண்டுதல்கள் மற்றும் நெதன்யாகு அரசுக்கு எதிரான அரசியல் புறக்கணிப்புகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் லிகுட் வலியுறுத்தியுள்ளது.
ஐசன்கோட்டின் பரந்த அரசியல் முகாமிற்குள்ளேயே அடுத்த அரசின் கட்டமைப்பு குறித்துக் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன. தீவிர மரபுவழி யூதக் கட்சிகளுடனான கூட்டணி, அரபுப் பெரும்பான்மைப் பட்டியல்களுடனான ஒத்துழைப்பு அல்லது நெதன்யாகுவின் லிகுட் கட்சியுடன் இணைந்த தேசிய ஒற்றுமை அரசு ஆகிய வாய்ப்புகள் விவாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஐசன்கோட் முகாமின் முக்கியத் தலைவர்களில் ஒருவரும் முன்னாள் பிரதமருமான நஃப்தலி பென்னட், "ஐசன்கோட் தலைமையிலான சியோனிச ஒற்றுமை அரசு" அமைய வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார். நெதன்யாகு அல்லது அவரது அரசியல் கூட்டணி தலைமையிலான அரசில் இணையப் போவதில்லை என்பதை அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். மறுபுறம், இஸ்ரேலின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யத் தேசிய ஒற்றுமை அரசு அவசியம் என்று நெதன்யாகு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார்.
லிகுட் கட்சியின் சில உறுப்பினர்களைத் தனது அரசில் சேர்க்கத் தயாராக இருப்பதாக ஐசன்கோட் முன்னதாகத் தெரிவித்திருந்தாலும், நெதன்யாகுவின் தலைமையின் கீழ் பணியாற்றப் போவதில்லை என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தைகள் காலவரையின்றி நீடிக்க அனுமதிக்கப் போவதில்லை என்றும் அவர் சமிக்ஞை அளித்துள்ளார்.
பரந்த கூட்டணி அமைக்கும் முயற்சிகள் தோல்வியடைந்தால், சிறுபான்மைத் தேசிய அவசரகால அரசை நாடாளுமன்ற வாக்கெடுப்புக்குக் கொண்டு வரத் தயாராக இருப்பதாகஅவர் தெரிவித்தார். இன்று தொடங்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் இஸ்ரேலை ஒற்றுமை அரசை நோக்கி நகர்த்துமா அல்லது மீண்டும் ஓர் அரசியல் முட்டுக்கட்டையில் நிறுத்துமா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியக் கட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.