தாம்பரம் ரெயில் நிலையத்தில் தண்டவாளங்களின் எண்ணிக்கையை 10-ல் இருந்து 15 ஆக உயர்த்த தென்னக ரெயில்வே திட்டம்!

தாம்பரம் நிலையத்தில் தண்டவாள மேம்பாடு மற்றும் நடைமேடைகளை நீட்டிக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
சென்னை புறநகர் மற்றும் தொலைதூர ரெயில் பயணங்களில் மிக முக்கியமான முனையமாக விளங்கும் தாம்பரம் ரெயில் நிலையத்தை, நகரின் இரண்டாவது பெரிய ரெயில் செயல்பாட்டு மையமாக மேம்படுத்த தென்னக ரெயில்வே விரிவான திட்டத்தை தயாரித்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போதுள்ள தண்டவாளங்களின் எண்ணிக்கையை 10-ல் இருந்து 15 ஆக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
சென்னையின் மூன்றாவது ரெயில் முனையமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தாம்பரம் ரெயில் நிலையம், இந்த விரிவாக்கப் பணிகளுக்குப் பிறகு சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தை விட பெரிய மையமாக உருவெடுக்கும். இதன் மூலம் தென் மாவட்டங்களுக்கும் நாட்டின் பிற வட மாநிலங்களுக்கும் இயக்கப்படும் தொலைதூர ரெயில் சேவைகளை தாம்பரத்தில் இருந்தே தடையின்றி இயக்க முடியும். மேலும், எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் நிலவும் கடும் போக்குவரத்து மற்றும் நடைமேடை நெரிசலுக்கு இது பெரிய தீர்வாக அமையும்.
தற்போது தாம்பரம் நிலையத்தில் தண்டவாள மேம்பாடு மற்றும் நடைமேடைகளை நீட்டிக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணிகள் அனைத்தும் வரும் மார்ச் மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அத்துடன், நிலையத்தின் வடக்குப் பகுதியில் ரூ.19 கோடி செலவில் அமைக்கப்பட்டு வரும் இரண்டாவது நடைமேடைப் பாலம் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த பயன்பாட்டுப் பகுதிகளும் மார்ச் மாதத்திற்குள் பயன்பாட்டுக்கு வரும். கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்த பாரதமாதா சாலையுடன் புதிய அணுகுசாலையை இணைக்கும் பணிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
ஆண்டுதோறும் 3.50 கோடிக்கும் அதிகமான பயணிகள் பயன்படுத்தும் தாம்பரம் ரெயில் நிலையம் ‘பிரிவு 1’ தரவரிசையில் உள்ளது. இங்கு வருகை தரும் பயணிகள், குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள் நீண்ட தூர ரெயில்களை அணுகுவதில் சிரமம் அடைவதைத் தவிர்க்க பல்வேறு புதிய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. புதிய நடைமேடைப் பாலத்தில் நவீன காத்திருப்போர் அறை மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன. மேலும், அனைத்து நடைமேடைகளையும் இணைக்கும் வகையில் 9 மின்தூக்கிகள் மற்றும் 10 தானியங்கிப் படிக்கட்டுகள் நிறுவப்பட உள்ளன.
தாம்பரம் ரெயில் நிலையத்தை சர்வதேச தரத்திலான பெரிய முனையமாக முழுமையாக மறுசீரமைப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை ரெயில் நில மேம்பாட்டு ஆணையம் தற்போது தயாரித்து வருகிறது. இத்திட்டம் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படும் போது, தென் சென்னைப் பிராந்தியத்தின் மிக முக்கியப் போக்குவரத்து மையமாக தாம்பரம் உருவெடுக்கும்.