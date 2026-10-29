சாத்தான்குளம் சம்பவம்: சிகிச்சை பெற்று வந்த தந்தை உயிரிழப்பு - இரட்டை கொலை வழக்காக மாற்றம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே ஈடு புகுந்து தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்தில் , தாய் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில் , சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கபப்ட்டிருந்த தந்தை சிகிச்சை பலன்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
சாத்தான்குளம் அருகே முதலூரைச் சேர்ந்த முத்துகிருஷ்ணன் (50), அவரது மனைவி மேரி ரெஜிலா (39) ஆகியோரின் 15 வயது மகள் ஒருவரை, ஞானப்பிரகாஷ் என்ற புரோட்டா மாஸ்டர் காதலித்து வந்துள்ளார். இந்த காதலுக்கு பெற்றோர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மகளைக் கண்டித்துள்ளனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஞானப்பிரகாஷ், நள்ளிரவில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருந்த நேரத்தில் முத்துகிருஷ்ணனின் வீட்டிற்குள் புகுந்து சரமாரியாகத் தாக்குதல் நடத்தினார்.
இந்தத் தாக்குதலில் தாய் மேரி ரெஜிலா சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். தடுத்த கணவர் முத்துகிருஷ்ணன் மற்றும் 10 வயது மகன் பிளசெட் ராஜா ஆகிய இருவருக்கும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்து படுகாயமடைந்தனர். தொடர்ந்து வீட்டில் இருந்த இரு மகள்களையும் ஞானப்பிரகாஷ் கடத்திச் சென்றார்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தட்டார்மடம் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தி, கடத்தப்பட்ட இரு சிறுமிகளையும் ஆனந்தபுரம் பகுதியில் பூட்டப்பட்டிருந்த அறையில் இருந்து பத்திரமாக மீட்டனர். தலைமறைவாக இருந்த முக்கிய குற்றவாளி ஞானப்பிரகாஷையும் போலீசார் கைது செய்தனர்
தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்து நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த சில நாட்களாகத் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தந்தை முத்துகிருஷ்ணன் இன்று சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதன் மூலம் இந்த வழக்கு இரட்டை கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளது