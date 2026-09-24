தமிழக செய்திகள்

இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. வெற்றி பெற்றால் ஜனவரிக்குள் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் - ஆர்.எஸ்.பாரதி

தற்­பொ­ழுது இடைத்­தேர்தல் நடை­பெ­றும் 2 தொகுதி­க­ளி­லும் அவ்­வாறு நடக்க­வில்லை.
RS Bharathi
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Summary

கடந்த கால தேர்­தலுக்­கும், தற்­போது நடைபெ­று­கிற இடைத்தேர்­த­லுக்கும் என்ன வித்தியா­சம் என்­பதை மக்களுக்கு எடுத்து கூற வேண்­டும் என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறினார்.

தி.மு.க. சட்டத்துறை சார்பில் செங்கல்பட்டில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

மூத்த வழக்கறிஞர்கள், சட்டத்துறை செயலாளர் என்.ஆர்.இளங்கோ முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் தி.மு.க. அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசியதாவது:-

மது­ராந்­த­கம் சட்­ட­மன்ற தேர்­தல் என்­பது மிகமிக முக்­கி­ய­மான தேர்­தல் இதற்கு முன்­னால் நடை­பெற்ற இடைத்தேர்­தல் எல்­லாம் வேறு வேறு காரணங்­க­ளுக்­காக நடை­பெற்றது, சட்­ட­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் இறந்துவிட்டால் இடைத்தேர்­தல் வரும். இல்­லை­யென்­றால் அதை­ விட உயர்ந்த வேறொரு பொறுப்­புக்கு அவர் தேர்ந்தெடுக்­கப்­பட்­டால் அவர் ராஜி­னாமா செய்­யும் நிலை­யில் அங்கு இடைத்­தேர்­தல் வரும். ஆனால் தற்­பொ­ழுது இடைத்­தேர்தல் நடை­பெ­றும் 2 தொகுதி­க­ளி­லும் அவ்­வாறு நடக்க­வில்லை.

முப்­பெ­ரும் விழா­வில் கழ­கத் தலை­வர் குறிப்­பிட்டதை போல ஜனநா­ய­கம் சாக­டிக்­கப்­பட்டுவிட்­ட­தால் இந்த 2 தொகு­தி­க­ளி­லும் இடைத்தேர்­தல் நடை­பெ­றுகி­றது.

இதனை நமது வழக்­க­றிஞர்­கள் மக்­கள் மத்­தி­யில் தெளி­வாக எடுத்­துச்சொல்ல வேண்­டும். இந்­தத் தேர்­தல் என்­பது எவ்­வ­ளவு முக்­கி­யமா­னது. கடந்தகால தேர்­தலுக்­கும், தற்­போது நடைபெ­றுகிற இடைத்தேர்­த­லுக்கும் என்ன வித்தியா­சம் என்­பதை மக்­களுக்கு எடுத்து கூற வேண்­டும்.

இடைத்­தேர்­தல் நடைபெ­று­கின்ற இந்த 2 தொகு­தி­க­ளுமே தி.மு.­க.­விற்கு சாத­க­மான தொகு­தி­கள் தான் தற்­பொ­ழுது நடைபெ­று­கின்ற ஆட்சி தேர்­தலுக்கு முன்­னர் கொடுத்த வாக்­கு­று­தி­க­ளை­யெல்­லாம் இது­வரை நிறை­வேற்­றா­மல் ஓட்டு போட்ட நம்­மை­யெல்லாம் ஏமாற்றிவிட்­டார்­கள் என்று வாக்­கா­ளர்­கள் கொந்­த­ளித்து வரு­கி­றார்கள். தி.மு.க. ஆட்­சி­யின்போது பெற்ற நன்­மை­களை தவிர, புதி­தாக வந்த த.வெ.க. ஆட்சி எந்­தத் திட்­டத்­தையும் புதி­தாக கொண்டு வரவில்லை என்­பதை மக்­கள் புரிந்து வைத்­தி­ருக்­கி­றார்கள், இவை­யெல்­லாம் நமக்கு சாத­க­மாக நிச்சயம் அமை­யும்.

இந்த 2 தொகுதி இடைத்­தேர்­த­லில் நாம் வெற்றி பெற்­றால் நிச்­சயம் தமிழ்­ நாட்­டில் ஜன­வரி மாதத்­திற்குள் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்­படும். எனவே இந்த வர­லாற்று வெற்றி கிடைக்க நாம் இடை­வி­டாது பணியாற்ற வேண்­டும்.

இவ்­வாறு அவர் பேசினார்.

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