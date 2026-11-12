ரூ.400 கோடி ஊழல் வழக்கு: அன்பில் மகேஷின் நண்பர் முத்துக்குமாரின் வங்கி கணக்குகள் முடக்கம்

முந்தைய தி.மு.க. ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத்தருவதாக கூறி ரூ.400 கோடி வரை முறைகேடாக பணம் வசூலித்ததாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் சங்க தலைவர் பி.டி.அரசகுமார் உள்பட சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பி.டி.அரசகுமார் ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கில் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த அன்பில் மகேஷின் நண்பரும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வுமான முத்துக்குமார் கோர்ட்டில் சரண் அடைந்தார்.
இந்த வழக்கில் கைதாகியுள்ள அன்பில் மகேஷ் ஜாமின் கேட்டு சிறப்பு கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனு மீதான விசாரணையின்போது, முறைகேடாக வசூலித்த பணத்தை அன்பில் மகேஷின் வீட்டுக்கு முத்துக்குமாரின் கார் டிரைவர் சரவணன் எடுத்து சென்றதற்கான வீடியோ ஆதாரம் இருப்பதாகவும், தற்போது சரவணன் தலைமறைவாக இருப்பதாகவும் போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சென்னை ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு கோர்ட்டில் நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன்னிலையில் சரவணன் நேற்று சரண் அடைந்தார்.
விசாரணைக்கு பின்பு அவரை, வருகிற 25-ந் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து சரவணன், புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. முத்துக்குமாரை 5 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி கோரிய மனு அதே கோர்ட்டில் நேற்று விசாரிக்கப்பட்டது. மனு மீதான தீர்ப்பை நீதிபதி தள்ளிவைத்தார்.
இந்நிலையில் அன்பில் மகேஷின் நண்பர் முத்துக்குமாரின் வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளது. முத்துக்குமாரின் 29 வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.4.5 கோடி முடக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷின் வங்கிக்கணக்குகளும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆய்வுக்குப்பிறகு வங்கிக்கணக்குகள் முடக்க வாய்ப்பு என மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.