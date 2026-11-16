மின்தடை விவகாரத்தில் இளநிலை பொறியாளர் பணியிடை நீக்கம் - தங்கம் தென்னரசு கண்டனம்

விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கலந்து கொண்ட விழாவில் மின்தடையை ஒட்டி, இளநிலை மின்பொறியாளர் அண்ணாதுரை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்
நவம்பர் 14, 2026 அன்று விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கே. ஜெகதீஸ்வரி உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென மின் தடை ஏற்பட்டது .
மின் தடை ஏற்பட்ட நேரம்: நவம்பர் 14 அன்று காலை 10.56 மணிக்கு சூலக்கரை துணை மின் நிலையத்தில் ஏற்பட்டக் கோளாறு காரணமாக மின் தடை ஏற்பட்டது. பின்னர் ஜெனரேட்டர் மூலம் 2 நிமிடத்தில் மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்பட்டது.
இது குறித்து நடத்தப்பட்ட துறைரீதியான விசாரணையில், பணியில் இருந்த இளநிலை மின் பொறியாளர் அ. அண்ணாதுரை என்பவர் வேண்டுமென்றே சர்க்யூட் பிரேக்கரை (சர்க்யூட் பிரேக்கர்) இயக்கியதால் மின் விநியோகம் தடைபட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இது குறித்து முன்னாள் திமுக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தனது சமூகவலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
ஒரு அரசு நிகழ்ச்சியின்போது மின்தடை ஏற்பட்டது என்பது விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய நிர்வாகப் பிரச்சினையாக இருக்கலாம். மின்தடை ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன, அதற்குப் பொறுப்பானவர்கள் யார். தொழில்நுட்பக் கோளாறா, பணியாளர்களின் அலட்சியமா அல்லது அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் வியாபித்திருக்கும் 'மின்வெட்டா' என்பதையெல்லாம் முறையாக விசாரித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதுதான் ஒரு பொறுப்பான அரசின் அணுகுமுறையாக இருக்க வேண்டும்.
ஆனால், நிகழ்வின் உண்மையான காரணத்தைக் கண்டறிவதற்குப் பதிலாக, குறிப்பிட்ட ஒருவரை இலக்காகத் தேர்ந்தெடுத்து அவரைப் பணியிடை நீக்கம் செய்திருப்பது நியாயமற்றது.
குறிப்பாக, அண்ணாதுரை அவர்கள் தி.மு.க கழகத்தின் தொழிற்சங்கமான தொமுசவைச் சேர்ந்தவர் என்பதற்காகவே அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. ஒரு அரசு ஊழியரின் பணித்திறன் மற்றும் பொறுப்பின் அடிப்படையில்தான் நடவடிக்கை இருக்க வேண்டுமே தவிர, அவர் எந்தத் தொழிற்சங்கத்தைச் சார்ந்தவர் என்பதை வைத்து அவரது வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுப்பது ஜனநாயக மாண்புகளுக்கு எதிரானது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் மின்வெட்டு தொடர்பாகப் பொதுமக்கள் பல்வேறு புகார்களைத் தெரிவித்து வரும் நிலையில், மின்சார விநியோகத்தைச் சீராகப் பராமரிப்பதற்கான நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தவெக அரசு, இத்தகைய பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதது.
மக்கள் எதிர்கொள்ளும் அடிப்படைப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண முடியாமல், அவற்றைத் திசைதிருப்புவதற்காக இத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது மக்களிடம் ஒருபோதும் எடுபடாது.
எனவே, இளயின் பொறியாளர் அண்ணாதுரை அவர்களைப் பணியிடை நீக்கம் செய்த ஆணையை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும். மின்தடை ஏற்பட்டதற்கான உண்மையான காரணத்தை வெளிப்படையான விசாரணையின் மூலம் நண்டறிய வேண்டும். அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் அரசு ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் போக்கை உடனடியாகக் கைவிட வேண்டும்.
என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்