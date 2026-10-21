புழல் ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

புழல் ஏரியில் நீர்வரத்து விநாடிக்கு 351 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. மொத்தக் கொள்ளளவு 3,300 மில்லியன் கன அடி, தற்போதைய நீர் இருப்பு 2,248 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது. பருவமழையால் நீர்மட்டம் உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள புழல் ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. நேற்று விநாடிக்கு 775 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து, தற்போது விநாடிக்கு 1,126 கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
புழல் ஏரியின் மொத்த நீர்மட்ட உயரம் 21.20 அடி ஆகும். தற்போது ஏரியில் 16.15 அடி உயரத்துக்கு நீர் உள்ளது.
ஏரியின் மொத்தக் கொள்ளளவு 3,300 மில்லியன் கன அடி ஆகும். தற்போது 2,248 மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது.
நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில், ஏரிக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 351 கன அடி அதிகரித்துள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழைக் காலத்தில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதால், புழல் ஏரியின் நீர்மட்டம் மற்றும் நீர் இருப்பு தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.