இடைத்தேர்தலில் பாமகவின் ஓட்டு திமுகவிற்கு சென்றுள்ளது..!- திருமாவளவன்

விசிக இருக்கும் கூட்டணிக்கு பாமக ஓட்டு போட மாட்டார்கள். அதனால், இடைத்தேர்தலில் பாமகவின் ஓட்டு திமுகவிற்கு சென்றுள்ளது என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக கூட்டணியில் பாமக இணைந்தால் விசிக வெளியேறும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வண்டிமேடு பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் தமிழ் தேசிய எழுச்சி மாநாட்டுத் தீர்மான விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
இக்கூட்டத்தில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாலாஜி, சிந்தனைச்செல்வன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
பாஜக, பாமக இருக்கும் கூட்டணியில் விசிக இருக்காது என்று மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் கூறி வருகிறோம்.
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் பாமக யாருக்கும் ஆதரவு கிடையாது என்று கூறிவிட்டது. அதனால் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பாமக தான் ஓட்டு போட்டுவிட்டதாக கூறுகிறார்கள்.
மதுராந்தகத்தில் பாமகவின் ஓட்டு திமுகவிற்கு தான் சென்றுள்ளது என ஒரு பூத்தில் இருந்த ஓட்டு வைத்தே தெரிந்து கொண்டோம்.
விசிக இருக்கும் கூட்டணிக்கு பாமக ஓட்டு போட மாட்டார்கள்.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.