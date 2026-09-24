தமிழக செய்திகள்

MLA பதவியை ராஜினாமா செய்து இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனு தள்ளுபடி

தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, தங்களுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை. இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
சென்னை ஐகோர்ட்
சென்னை ஐகோர்ட்
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அரசியல் காரணங்களுக்காக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தவர்கள், இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும்போது, தேர்தல் செலவை டெபாசிட் செய்ய உத்தரவிடக் கோரியும், மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை விதிக்க கோரியும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை ஐகோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான குறுகிய காலத்தில், மக்கள் தீர்ப்பை புறக்கணித்து அரசியல் காரணங்களுக்காக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ததால், இடைத்தேர்தலில் அவர்கள் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும்போது, தேர்தல் செலவை டெபாசிட் செய்யும் வகையில் உரிய நடைமுறையை வகுக்கும் படி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிடக்கோரி சென்னை ஐகோர்ட்டில், சைதாப்பேட்டையை சேர்ந்த வக்கீல் சுதன் என்பவர் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், இந்த வழக்கு முடியும் வரை மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

வழக்கு விசாரணை

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில், எந்த காரணமும் இல்லாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டு வாரங்களில் ராஜினாமா செய்துவிட்டு, வேறொரு கட்சியில் வேட்பாளராக தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர். இடைத்தேர்தல் செலவுக்கு பொறுப்பாக்கும் வகையில் தேர்தல் செலவை அவர்களிடம் வசூலிக்க வேண்டும். அதற்கு எந்த சட்டமும் இல்லாததால், நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும். சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவராவிட்டால், ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து எம்எம்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்தால் என்னாவது? என வாதிடப்பட்டது.

தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, தங்களுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை. இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

தள்ளுபடி

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், ஐகோர்ட் சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவர முடியுமா? நாடாளுமன்றம்தான் சட்டம் இயற்ற முடியும் என மனுதாரருக்கு கேள்வி எழுப்பியதுடன், வழக்கின் மீதான தீர்ப்பை தள்ளிவைத்திருந்தனர்.

இந்தநிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, சுதனின் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேலும், சட்டம் இயற்றுவது என்பது நாடாளுமன்ற அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சென்னை ஐகோர்ட்
Madras HC
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இடைத்தேர்தல்
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