பழனியில் ரோப் கார் ஆன்லைன் முன்பதிவு நிறுத்தம்

ரோப் கார் சேவை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான பணிகளை கோவில் நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், பழுதுநீக்கும் பணிகள் முடிந்து சேவை தொடங்கும் தேதி குறித்த அறிவிப்பை பக்தர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
அறுபடை வீடுகளில் 3ம் படை வீடான பழனி முருகன் கோவிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும், திருவிழா மற்றும் விசேஷ நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் வருகை தருகின்றனர். மலைக்கோவிலுக்குச் செல்ல படிப்பாதை, யானைப்பாதை, மின்இழுவை ரெயில் மற்றும் கம்பிவட ஊர்தி (ரோப் கார்) ஆகிய வசதிகள் உள்ளன.
இதில் ரோப் கார் மூலம் சில நிமிடங்களில் மலைக்கோவிலுக்குச் செல்ல முடிவதால் முதியவர்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பக்தர்கள் அதிக அளவில் இந்த வசதியைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 20-ந்தேதி காலை சுமார் 11 மணியளவில் ரோப் கார் சேவையில் உள்ள கியர் பாக்ஸ் ஷாப்ட்டில் பழுது ஏற்பட்டது. இதையடுத்து பாதுகாப்பு கருதி ரோப் கார் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.
பழுதடைந்த கியர் பாக்ஸ் ஷாப்ட்டை கோவையில் உள்ள நிறுவனத்துக்கு எடுத்துச் சென்று சீரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பழுதுநீக்கும் பணி முடிந்து, தேவையான சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னரே ரோப் கார் சேவை மீண்டும் தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சேவை மீண்டும் தொடங்கும் தேதி குறித்த அறிவிப்பு இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
இதற்கிடையே பழனி முருகன் கோவில் கம்பிவட ஊர்தி சேவைக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு நவம்பர் 5-ந்தேதி வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. ரோப் கார் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாலும், ஆன்லைன் முன்பதிவும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாலும் மலைக்கோவிலுக்குச் செல்லும் பக்தர்கள் படிப்பாதை, யானைப்பாதை மற்றும் மின்இழுவை ரெயில் ஆகிய மாற்று வசதிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ரோப் கார் சேவை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான பணிகளை கோவில் நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், பழுதுநீக்கும் பணிகள் முடிந்து சேவை தொடங்கும் தேதி குறித்த அறிவிப்பை பக்தர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.