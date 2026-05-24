தமிழக செய்திகள்

தமிழ்நாட்டு மக்கள் வழங்கிய ஜனநாயக தீர்ப்பை யாரும் அவமதிக்க கூடாது- கிரிஷ் ஜோடங்கர்

காங்கிரஸ் கட்சியை தாராளமாக விமர்க்கலாம், ஆனால் வாக்களித்த தமிழ்நாட்டு மக்களை விமர்சிக்காதீர்கள்.
10 ஆண்டுகாலம் ஆட்சி அதிகாரத்தை அனுபவித்துவிட்டு 2014 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன் காங்கிரஸ் கூட்டணியிலிருந்து திமுக வெளியேறியதே பெரும் துரோகம் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

வேண்டுமானால் எங்களைத் தாக்குங்கள், ஆனால் வாக்களித்த தமிழக மக்களைத் தாக்காதீர்கள். ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிக்கும் எங்களை விமர்சிக்க உரிமை உண்டு, அதனால் நாங்கள் கோபமடைய மாட்டோம். ஆனால், தமிழக மக்கள் வழங்கிய ஜனநாயக ஆணையை யாரும் கேள்வி கேட்கவோ அவமதிக்கவோ கூடாது.

தமிழக மக்கள் அரசியல் பக்குவம் வாய்ந்தவர்கள்; அவர்கள் மிகுந்த விவேகத்துடனும், தெளிவுடனும் வாக்களித்துள்ளனர்.

எங்கள் தலைவர்களுக்கோ அல்லது எங்கள் கட்சிக்கோ எதிரான தனிப்பட்ட விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டாம் என்று நாங்கள் திட்டமிட்டு முடிவு செய்தோம்.

நாங்கள் விரும்பியிருந்தால், ஒரு தசாப்த காலமாக முக்கியப் பதவிகளையும் அதிகாரத்தையும் அனுபவித்து வந்த நிலையில், 2014 மக்களவைத் தேர்தலில் நடந்த மாபெரும் துரோகத்தை அனைவருக்கும் நினைவூட்டியிருக்க முடியும். ஆனால் நாங்கள் அப்படிச் செய்யவில்லை.

தமிழக வரலாற்றில் அவர்கள் மீண்டும் ஒருபோதும் அரசாங்கத்தை அமைத்ததில்லை என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தும், வெற்றிபெற வாய்ப்புகள் இருந்தபோதிலும் நாங்கள் கூட்டணியில் இணைந்தோம்.

மக்களின் தீர்ப்பை பணிவுடனும் பெருந்தன்மையுடனும் மதிப்பதில் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம்.

இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

