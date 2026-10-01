ரத்த தான கொடையாளர்கள் சமூகத்தின் உண்மையான உயிர்காக்கும் தூதர்கள் - முதலமைச்சர் விஜய்

தன்னார்வ ரத்ததானத்தின் முக்கியத்துவத்தை மக்களிடையே எடுத்துச்சென்று, ரத்ததானம் செய்யும் விழிப்புணர்வுமிக்க ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்கிட இந்நாளில் உறுதியேற்போம்! என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 1-ந்தேதி தேசிய தன்னார்வ ரத்த தான தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. தன்னார்வமாக ரத்த தானம் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை பொதுமக்களிடம் எடுத்துரைத்து, தொடர்ந்து ரத்த தானம் செய்யும் பழக்கத்தை ஊக்குவிப்பதே இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்நிலையில் ரத்த தான தினத்தையொட்டி முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
தன்னார்வத்துடன் ரத்ததானம் செய்து உயிர்களைக் காப்பதுடன், மனிதநேயத்தின் உயரிய மாண்பை நிலைநாட்டும் அனைத்து ரத்தக் கொடையாளர்களுக்கும் தேசிய தன்னார்வ ரத்ததான நாளில் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்!
அறுவை சிகிச்சை, விபத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு சூழல்களில் உயிர்களைக் காக்க ரத்ததானம் இன்றியமையாதது. நாம் கொடையாக அளிக்கும் ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தமும், ஒரு மனிதனின் உயிரைக் காப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், குடும்பத்தின் எதிர்கால நம்பிக்கையையும் பாதுகாக்கிறது.
ரத்ததானம் அளிக்கும் கொடையாளர்கள், சமூகத்தின் உண்மையான உயிர்காக்கும் தூதர்களாகத் திகழ்கின்றனர். அவர்களின் தன்னலமற்ற சேவையும், உன்னதமான மனிதநேயமும் என்றும் போற்றத்தக்கவை.
தன்னார்வ ரத்ததானத்தின் முக்கியத்துவத்தை மக்களிடையே எடுத்துச்சென்று, ரத்ததானம் செய்யும் விழிப்புணர்வுமிக்க ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்கிட இந்நாளில் உறுதியேற்போம்!
ரத்ததானம் செய்வோம்! உயிர்களைக் காப்போம்!
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.