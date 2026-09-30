கோவையில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சிறப்பான வரவேற்பு: பூரண கும்ப மரியாதையுடன் வரவேற்ற எம்.எல்.ஏ. கனிமொழி சந்தோஷ்

தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசாரப் பணிகளுக்காக கோவை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் கனிமொழி சந்தோஷ், தமிழர் பாரம்பரியத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் பூரண கும்ப மரியாதையுடன் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தார்.
முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக கோவை வருகை தந்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, தமிழர்களின் பாரம்பரிய வரவேற்பு முறையான பூரண கும்ப மரியாதையுடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழர் பண்பாட்டில் பூரண கும்பம் என்பது மரியாதை, மங்களம் மற்றும் சிறப்பான வரவேற்பின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் பாரம்பரிய நடைமுறையாகும். முக்கியமானவர்களை மரியாதையுடன் வரவேற்கும் தமிழர்களின் பண்பாட்டு மரபை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பூரண கும்ப வரவேற்பு வழங்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கோவை வந்தபோது, எம்.எல்.ஏ. கனிமொழி சந்தோஷ், பூரண கும்ப மரியாதையுடன் வரவேற்றது, தமிழர் பாரம்பரியம் மற்றும் பண்பாட்டை பொது வாழ்விலும் முன்னிறுத்தும் நிகழ்வாக அமைந்தது.
தமிழர்களின் தொன்மையான பண்பாடு, பாரம்பரியம் மற்றும் மரபுகளை மதித்து, அவற்றை அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் வகையிலும் இந்த வரவேற்பு அமைந்தது.
கோவை விமான நிலையத்தில் நடைபெற்ற இந்த வரவேற்பில், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை செலுத்தி வரவேற்ற எம்.எல்.ஏ. கனிமொழி சந்தோஷ், “தமிழர் பாரம்பரியம் தலைநிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும்” என்ற பண்பாட்டு உணர்வை வெளிப்படுத்தும் வகையில் வரவேற்பு அளித்தார்.