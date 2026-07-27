உத்தவ் தாக்கரே பிறந்தநாள் - மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
சிவசேனா கட்சியின் தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.
நேற்று சிவாஜி பூங்காவில் வெளிப்பட்ட அபரிமிதமான ஆதரவு, உங்களை பலவீனப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒவ்வொரு முயற்சியும், உங்களுக்குத் துணையாக நிற்க வேண்டும் என்ற மக்களின் உறுதியை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது என்பதைத் தெளிவாக உணர்த்தியது.
உங்கள் தளராத போராட்டக் குணத்துடன் சவால்களை முறியடித்து, நீங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும் வெற்றியுடனும் திகழ வாழ்த்துகிறேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.