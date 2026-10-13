பள்ளிகளில் வாரத்தில் 5 நாட்களும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடைபெறும் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் பள்ளிகளில் வாரத்தில் 5 நாட்களும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் இருக்கும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக அரசின் மாநில பாடத் திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான திருத்திய கால அட்டவணையை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று வெளியிட்டார். அதன்படி, தமிழகத்தில் பள்ளிகளில் வாரத்தில் 5 நாட்களுக்கு உடற்கல்வி வகுப்பில் மாணவர்கள் விளையாடும் வகையில் அட்டவணை மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியதாவது:
* பள்ளிகளில் இனிமேல் வாரத்தில் 5 நாட்களும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடைபெறும்.
* உடற்கல்வி வகுப்புகளை தவிர்க்கக் கூடாது, புறக்கணிக்கக் கூடாது.
* மாணவ, மாணவர்கள் விளையாட ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
* பள்ளிகளில் விளையாட்டில்கூட சாதி, மதம் என எந்த பாகுபாடும் பார்க்கக் கூடாது.
* உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டுமே உடற்கல்வி வகுப்பு இருந்த நிலையில் 5 நாட்கள் வரும் வகையில் அட்டவணை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
1 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை வாரத்தில் 3 நாட்கள் உடற்கல்வி வகுப்புகளும், 11, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு வாரத்தில் 2 நாட்கள் உடற்கல்வி வகுப்புகளும் கட்டாயமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று முன்பு இருந்த வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் என்ற முறையை மாற்றி திருத்தியமைக்கப்பட்ட கால அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.