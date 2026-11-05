உரிய ஆதாரங்கள் இருப்பதால் அன்பில் மகேஷ் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேட்டி

அன்பில் மகேஷ் மற்றும் அரசகுமார் மீது உரிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, சட்ட நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பள்ளி அங்கீகார சான்றிதழ் முறைகேடு மற்றும் லஞ்ச புகாரில் ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் மோசடி நடந்ததாக விசாரணை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
மதுரையில் இன்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:-
பள்ளிகள் அங்கீகார சான்றிதழ் மற்றும் லஞ்சப் புகாரில் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் யார் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. உரிய ஆதாரங்கள் இருப்பதாலேயே அன்பில் மகேஷ், அரசகுமார் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மாணவர்களின் பாதுகாப்பு விதிகளில் சமரசம் செய்து சான்றிதழ்கள் வழங்கியதில் ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக வந்த பல்வேறு புகார்களின் அடிப்படையிலும், பணப்பரிவர்த்தனை மற்றும் வீடியோ பதிவுகளின் அடிப்படையிலுமே விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது.
உயர்நீதிமன்றமும் இந்த விவகாரத்தில் முகாந்திரம் இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது. குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும்போது அனைத்து முழுமையான ஆதாரங்களும் வெளிவரும்.
மழைக்காலம் காரணமாக காய்கறிகள் உள்ளிட்ட விவசாய பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதை கட்டுப்படுத்த வெளிமாநிலங்களில் இருந்து கொள்முதல் செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அடுத்த தேர்தலில் தி.மு.க. 10 தொகுதிகளில் கூட வெற்றி பெறாது. தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். அரசு அதிகாரிகளுக்கு பாரம்பரிய உடை தொடர்பாக இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. கருத்துகள் கேட்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு பிறகே முடிவு செய்யப்படும். தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கட்டண கொள்ளையை தடுக்க புதிய செயலி மூலம் ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சுமார் 1000 புதிய பேருந்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையின் போது மின்வெட்டு இல்லாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டணி கட்சிகளின் ஒத்துழைப்போடு ஆட்சி நிர்வாகம் வெளிப்படைத் தன்மையுடன் நடைபெற்று வருகிறது. வரும் தேர்தல்களில் மக்கள் சரியான முடிவை வழங்குவார்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.