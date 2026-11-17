அமைச்சர் நிகழ்வில் மின்சாரத்தை துண்டித்த நபர் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் என்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.
தூத்துக்குடியில் மின்கொள்முதல் தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* அடுத்த ஆண்டு மின் தேவை அதிகரிக்கும் என்பதால் அதற்கேற்ப திட்டமிட்டு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
* 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பழைய டிரான்ஸ்பார்மர்கள் உள்ளன.
* எரிசக்தியில் இந்தியா அடுத்த கயானா நாட்டை போல் மாறும்.
* மின்சாரத்துறையில் அனைத்து துறைகளும் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது.
* அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கலந்துகொண்ட நிகழ்வில் வேண்டுமென்றே மின்வெட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
* அமைச்சர் நிகழ்வில் மின்சாரத்தை துண்டித்த நபர் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்.
* மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல் கூட கர்நாடகாவால் வைக்க முடியாது.
* அரசியலுக்காக கர்நாடக அரசியல்வாதிகள் பேசி கொண்டிருக்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.