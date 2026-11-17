காவிரி படுகையில் குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்கு கர்நாடக எதிர்கொள்ளும் நீர் பற்றாக்குறை தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு முன்னாள் பிரதமரும் கர்நாடகாவை சேர்ந்த மூத்த அரசியல் தலைவருமான தேவகவுடா கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
முன்னாள் பிரதமர் எச்.டி. தேவகவுடா, பிரதமர் மோடிக்கு ஆறு பக்கங்கள் கொண்ட விரிவான கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.
அதில், காவிரியில் நிலவும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை சுட்டிக்காட்டி, கர்நாடகாவில் நிலவும் குடிநீர் மற்றும் பாசன நெருக்கடிக்குத் தீர்வு காண மத்திய அரசு உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளார்.
நவம்பர் 2 ஆம் தேதியிட்ட தனது கடிதத்தில், கர்நாடகாவில் நடப்பு ஆண்டு தண்ணீர் பற்றாக்குறை அதிகம் இருந்து வருவதாகவும், மாநிலம் அதன் இயல்பான மழையளவில் 60 சதவீதத்தை மட்டுமே பெற்றுள்ளதாகவும் தேவகௌடா குறிப்பிட்டார்.
கிட்டத்தட்ட 35 முதல் 40 சதவீத மழைப் பற்றாக்குறையால், கர்நாடகாவில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்கள் அவற்றின் கொள்ளளவில் 50 முதல் 55 சதவீதம் கூட நிரம்பவில்லை என்றும், இதன் விளைவாக பாசனம் மற்றும் குடிநீர் ஆகிய இரண்டிற்கும் கடுமையான தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
கர்நாடக நீர்த்தேக்கங்களில் நீர் இருப்பு குறைவாக இருந்தபோதிலும், தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கைகளுக்கு பணிந்து, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் கர்நாடகாவிற்கு தண்ணீரைத் திறந்துவிடுமாறு மீண்டும் மீண்டும் உத்தரவிட்டு வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
வரவிருக்கும் கோடை மாதங்களில் பெங்களூரு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளின் குடிநீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, கையிருப்பில் உள்ள குறைந்த அளவு தண்ணீரை ஒதுக்கி வைக்குமாறு மத்திய நீர் மேலாண்மை ஆணையத்திடம் கர்நாடகா விடுத்த தொடர் கோரிக்கைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக அவர் கூறினார்.
"தண்ணீரைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்ற மத்திய நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுகள் முழுமையாகப் பின்பற்றப்பட்டால், கர்நாடகாவின் நீர்த்தேக்கங்கள் அனைத்தும் விரைவில் வறண்டு போய்விடும்.
அத்தகைய சூழ்நிலையில், குடிநீர்ப் பற்றாக்குறை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அபாயகரமான நிலையை எட்டும்" என்று அச்சம் தெரிவித்தார்.
மேலும், "தமிழ்நாட்டிற்கு நீர்ப்பாசனத்திற்குத் தண்ணீர் தேவைப்படும் நிலையில், கர்நாடகா அதைக் குடிநீருக்காக ஒதுக்க விரும்புகிறது. தேசிய நீர்க் கொள்கையின் கீழ் குடிநீருக்கே அதிக முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்.
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் கர்நாடகாவின் குறைகளைக் கேட்டறிந்து, கர்நாடக அணைகளிலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என்ற தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கையை நிராகரித்திருக்க வேண்டும்.
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள், 2018 பிப்ரவரி 16 தேதியிட்ட உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இணங்க, கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு கீழ்நிலைப் பகுதிகளுக்கு நீர் திறந்துவிடப்படுவதை கண்காணிப்பதற்கு மட்டுமே இருக்க வேண்டும். நீர் திறந்துவிட உத்தரவிடும் அதிகாரம் பறிக்கப்பட வேண்டும்.
பெங்களூருவின் குடிநீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக முன்மொழியப்பட்ட மேகதாது குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தின் விரிவான அறிக்கை 2019 ஜனவரியில் மத்திய நீர் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
அது இந்த நாடு ஜூன் 29 அன்று கருத்துக்களுடன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு, ஆகஸ்ட் 13 அன்று மீண்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
குடிநீர் நெருக்கடியின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட வேண்டும்" என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.