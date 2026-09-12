மதுரையில் செப்.16, 17 உள்ளூர் விடுமுறை: மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தால் பள்ளி, கல்லூரி தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு!

17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெறும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மகா கும்பாபிஷேக விழா என்பதால் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் வரும் 17-ஆம் தேதி மகா கும்பாபிஷேகப் பெருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறவுள்ளது. கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு, சுமார் 17 ஆண்டுகள் கழித்து இந்த வரலாற்று நிகழ்வு நடைபெறுவதால், தமிழகம் மட்டுமின்றி உலகெங்கிலுமிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மதுரையில் குவிவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பக்தர்களின் வசதி, பாதுகாப்பு மற்றும் நகரின் போக்குவரத்து அமைதியை சீரமைக்கும் நோக்கில், செப்டம்பர் 16 மற்றும் 17 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் மதுரை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ள இந்த இரண்டு நாள் விடுமுறையைத் தொடர்ந்து, மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை பொருந்தும். இந்த விடுமுறை காரணமாக, ஏற்கனவே பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் செப்டம்பர் 16, 17 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவிருந்த காலாண்டு மற்றும் பருவத் தேர்வுகள் அனைத்தும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்தேர்வுகள் செப்டம்பர் 18 முதல் தொடங்கும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், அக்டோபர் மாதத்தில் வரும் இரு சனிக்கிழமைகள் வேலை நாட்களாகச் செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், செப்-24 பணிநாளாக அறிவித்து மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கும்பாபிஷேகப் பெருவிழாவிற்கான பூர்வாங்க மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள் கடந்த 6-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. திருக்கோவில் வளாகத்தில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள யாகசாலையில் 12 கால யாக பூஜை வேள்விகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மகா கும்பாபிஷேகம் செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி காலை 7:40 மணி முதல் 8:10 மணிக்குள்ளான சுப முகூர்த்தத்தில் நடைபெறவுள்ளது. முதலில் மீனாட்சி அம்மன் மற்றும் சுந்தரேஸ்வரர் சுவாமிகளின் தங்க விமானங்களுக்கும், தொடர்ந்து ராஜகோபுரங்களுக்கும் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் இனிதே நிறைவேற்றப்பட உள்ளது.
பெருவிழாவை முன்னிட்டு மதுரை மாநகரம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பக்தர்களின் வசதிக்காகப் பல்வேறு இடங்களில் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையங்கள், சிறப்புப் போக்குவரத்து வசதிகள், 8,000-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களுக்கான நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் விரிவாகச் செய்யப்பட்டுள்ளன. கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கவும் முக்கிய வீதிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, தீவிரக் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.