அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. ஆனால், திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை தொகுதிகளில் தேர்தல் வழக்குகள் முடிவடையும் வரை இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை நீடிக்கிறது.
தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில், 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
அதேபோல, அ.தி.மு.க. சார்பில் வெற்றி பெற்ற கரூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், விராலிமலை தொகுதி எம்.எல்.ஏ. சி.விஜயபாஸ்கர், பெருந்துறை தொகுதி எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு த.வெ.க.வில் இணைந்தனர்.
இதனைதொடர்ந்து, திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய 5 தொகுதிகளும் காலியானது. மேலும், இந்த 5 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றோருக்கு எதிராக தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இவர்களின் வெற்றியை எதிர்த்த தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள போது, இந்த தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக்கோரி பாளையங்கோட்டையை சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கை, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு விசாரித்து தேர்தல் நடத்த இடைக்கால தடை விதித்தனர்.
பின்னர் இந்த வழக்கில் தொடர்ந்து வாதங்கள் நடைபெற்றன. மனுதாரர் தரப்பில், ‘தேர்தல் வழக்குகளில், தங்களை வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்க வேண்டும் என வேட்பாளர்கள் கோரிக்கை முன்வைப்பதுண்டு. இடைத்தேர்தல் நடத்தி எம்.எல்.ஏ.வை தேர்ந்தெடுத்த பின், தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்த வேட்பாளரை வெற்றி பெற்றவராக கோர்ட்டு அறிவித்து விட்டால், ஒரு தொகுதிக்கு 2 மக்கள் பிரதிநிதி என்ற நிலை ஏற்படும் என்பதால், தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் வரை சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க கூடாது என சுரீம் கோர்ட்டு, 1967 முதல் 2018-ம் ஆண்டு வரை பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. அதனால் தேர்தல் வழக்குகளில் முடிவெடுக்கும் வரை இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க கூடாது’ என வாதிடப்பட்டது.
தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், ‘தேர்தல் வழக்குகள் குறித்த ஆவணங்கள் இன்னும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வரப்பெறவில்லை. அதனால், இந்த வழக்கில் நிலைபாட்டை தெரிவிக்க இயலாது’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழக அரசு தரப்பில், ‘தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பே, முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்டோர் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்து உள்ளனர். அவர்கள் ராஜினாமா செய்யும் போது எந்த தேர்தல் வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.
முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில், ‘இந்த வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகுதிகளின் வாக்காளராக இல்லாத மனுதாரர், இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்ய அடிப்படை உரிமை இல்லை. இடைத்தேர்தல் நடத்துவதா? இல்லையா? என்பது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் தான் முடி வெடுக்க முடியும்’ என வாதிடப்பட்டது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை தள்ளி வைத்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்குகளில் சென்னை ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி அமர்வு இன்று தீர்ப்பளித்தது. அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை ஆகிய 2 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த அனுமதி அளித்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். இடைத்தேர்தல் நடத்த ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டிருந்த இடைக்கால தடையை நீக்கினர்.
அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த விதிக்கப்பட்டிருந்த இடைக்கால தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 2 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை ஆகிய தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை நீடிக்கிறது. தேர்தல் வழக்கு முடிந்தால் மட்டுமே திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த அனுமதிக்க முடியும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் தங்கள் தீர்ப்பில் கூறியிருந்தனர்.