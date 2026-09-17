VIDEO- பெரியார் பிறந்தநாள்: 'Fashion Statement-இல் மட்டும்தான் பெரியார் இருக்காரா?'- டிரெண்டாகும் கனிமொழி எம்பியின் வீடியோ!

வெறும் தோற்றத்திலும், ஆடை வடிவமைப்பு ஸ்டைல்களிலும் மட்டுமே பெரியாரை வெளிப்படுத்துவது போதாது.
தந்தை பெரியாரின் 148-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு (செப்டம்பர் 17), திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவரும் எம்பியுமான கனிமொழி கருணாநிதி வெளியிட்டுள்ள சிறப்புச் செய்தி மற்றும் வீடியோ பதிவு சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள கனிமொழி எம்பி, தற்காலத்தில் பெரியாரின் உருவம் மற்றும் அடையாளங்கள் ஆடை வடிவமைப்புகள் மற்றும் ஃபேஷன் கலாச்சாரத்தில் மட்டுமே சுருக்கப்பட்டு வருகிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார்.
வெறும் தோற்றத்திலும், ஆடை வடிவமைப்பு ஸ்டைல்களிலும் மட்டுமே பெரியாரை வெளிப்படுத்துவது போதாது; அவரது ஆழமான கொள்கைகளையும் சிந்தனைகளையும் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதை அவர் இதில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பெரியாரின் கோட்பாடுகளைப் பற்றி குறிப்பிட்ட அவர், "பெரியாரை படிப்போம்; அவர் விதைத்த முற்போக்குச் சிந்தனைகளை உலகெங்கும் விதைப்போம்! நாளைய உலகை வெறும் சடங்குகளால் அல்லாமல், பகுத்தறிவும் சமூகச் சமத்துவமும் நிறைந்த ஆரோக்கியமான உலகாகப் படைப்போம்" என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
சாதியக் கட்டமைப்பு, பெண் அடிமைத்தனம் மற்றும் மூடநம்பிக்கைகளுக்கு எதிராகத் தந்தை பெரியார் மேற்கொண்ட போராட்டங்களை நினைவு கூர்ந்த கனிமொழி எம்பி, இன்றைய இளைய தலைமுறை பெரியாரின் புத்தகங்களையும் எண்ணங்களையும் ஆழமாகக் கற்றுத் தேர வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். சமத்துவ சமுதாயத்தைக் கட்டமைக்க பெரியாரிய சிந்தனைகளே அடித்தளம் என்பதை இந்த வீடியோ பதிவு மூலம் அவர் மீண்டும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.