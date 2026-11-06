இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு

இஸ்ரோ தலைவர் வி. நாராயணன், சென்னையில் உள்ள தலைமை செயலகத்தில் தமிழக முதல்வர் ச ஜோசப் விஜயை சந்தித்து பேசினார்.
தமிழகத்தின் குலசேகரப்பட்டினத்தில் உள்ள விண்வெளி ஏவுதளத்தில் இருந்து அடுத்த ஆண்டு முதல் ராக்கெட்டுகளை ஏவுவதற்கான இஸ்ரோவின் தயாரிப்புகள் குறித்த பின்னணியில், நாராயணன் முதல்வர் விஜயுடன் சுமார் அரை மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தினார் என்று அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
குலசேகரப்பட்டினம், தெற்கு தமிழகத்தின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் திருச்செந்தூருக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.
இந்த சந்திப்பின்போது, செயற்கைக்கோள் ஏவு வாகனத்தின் மாதிரி வடிவம் ஒன்றை நாராயணன், முதல்வர் விஜயிடம் வழங்கினார்.
குலசேகரப்பட்டினம் விண்வெளி ஏவுதளத்தில் இருந்து அடுத்த ஆண்டு ராக்கெட் ஏவுதல்கள் தொடங்கும் என்று நாராயணன் தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டபோது பேசிய இஸ்ரோ தலைவர், தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும் இந்த ஏவுதளத்தின் கட்டுமான பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டார்.