“தேர்தலில் போட்டியென இடதுசாரிகள் முன்பே அறிவித்திருந்தால் அவர்களை ஆதரித்திருப்போம்” - சீமான்!

தமிழ்நாட்டில் அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்களின் எதிர்பாராத ராஜிநாமாவால் தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் வந்துள்ளது. அக்.6ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல்களுக்கு இன்றுதான் கடைசி நாள். முடிவுகள் அக்.9ம் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
இந்த இடைத்தேர்தலில் ஆளும் தரப்பான தவெக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுக, அதிமுக, நாதக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன. தவெக ஆட்சியமைக்க கம்யூனிஸ்ட் வெளியிலிருந்து ஆதரவு தந்தநிலையில் இத்தேர்தலிலும் தவெகவிற்கு ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் தவெக ஆட்சியின்மீதான அதிருப்தியாலும், தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் தனித்து களம் காண்கிறது.
ஆறு கட்சிகளுக்குமான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு, வேட்புமனுக்களும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில் இன்று தேர்தல் குறித்து செய்தியாளர்களிடையே பேசியுள்ள நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இடதுசாரிகள் முன்னரே போட்டி என அறிவித்திருந்தால் இந்த இடைத்தேர்தலில் இருந்து நாங்கள் விலகி இருப்போம் என தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடத்தில் பேசிய அவர் கூறியதாவது;
“இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் இடதுசாரிகளின் இந்த முடிவை பாராட்டுகிறேன். எனினும், இந்த முடிவை இடதுசாரிகள் காலம் தாழ்த்தி எடுத்துவிட்டனர் என்பதில் எனக்கு வருத்தம். நாட்டில் நிலவிய தீய ஆட்சிக்கு இடதுசாரிகள் நெடுங்காலம் துணை நின்று விட்டார்கள். இது வருந்தத்தக்கது.
எங்களுக்கு புரட்சிக்கர சிந்தனை, போராட்டக் குணத்தை விதைத்து வளர்த்ததே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள்தான்.
இந்த முடிவை முன்னரே அறிவித்திருந்தால் நாங்கள் போட்டியிடாமல், அவர்கள் நிறுத்தும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்திருப்போம். அவர்கள் கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்திவிட்டனர். எங்கள் அரசியலில் நாங்கள் உறுதியாக இருப்பதால் தனித்து போட்டியிடுகிறோம்.” என தெரிவித்தார்.