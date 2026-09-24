ஹவுஸ் வொய்ஃப் இருக்க முடியும் என்றால் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் இருக்க முடியாதா?- உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை

சமூகத்தில் "ஹவுஸ் வொய்ஃப்" என்ற தகுதியைக் கொண்ட பெண்கள் இருக்கும்போது, ஆண்களும் வீட்டுப் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் "ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட்" என்ற நிலையை ஏற்கத் தயங்கக்கூடாது.
திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த தம்பதியர் இடையே எழுந்த விவாகரத்து தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை, இன்றைய காலக்கட்டத்தில் குடும்ப அமைப்பு மற்றும் திருமண உறவுகளில் பெண்களின் தொழில் சார்ந்த வளர்ச்சி குறித்து மிக முக்கியமான கருத்துக்களைத் தெரிவித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
மாறிவரும் சமூக சூழலில் பெண்களின் வேலைவாய்ப்புகளுக்கு திருமணம் தடையாக இருப்பதாகக் கருதி, பெண்கள் பலர் திருமண வாழ்க்கையைத் தவிர்க்கத் தொடங்கும் நிலை அதிகரித்து வருவதை நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை, குடும்ப அமைப்பிலும் பணிச்சூழலிலும் இருபாலினருக்கும் சம உரிமை மற்றும் புரிதல் அவசியம் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியது.
பணிபுரியும் பல பெண்கள் தங்களது வேலைவாய்ப்புகளுக்கும், தொழில்முறை வளர்ச்சிக்கும் திருமணம் ஒரு தடையாக மாறிவிடும் என அஞ்சுகின்றனர். இதனால் அண்மைக்காலமாகத் திருமணம் செய்து கொள்ளாத பெண்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது. இந்த நிலை மாற வேண்டுமானால், குடும்பத்தின் வீட்டுப் பொறுப்புகளைக் கணவர்களும் பகிர்ந்துகொள்ள முன்வர வேண்டும்.
சமூகத்தில் "ஹவுஸ் வொய்ஃப்" என்ற தகுதியைக் கொண்ட பெண்கள் இருக்கும்போது, ஆண்களும் வீட்டுப் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் "ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட்" என்ற நிலையை ஏற்கத் தயங்கக்கூடாது. ஆண்-பெண் இருவருக்குமான இந்த பரஸ்பர மாற்றமும் புரிதலும் ஒரு புதிய இயல்பாக உருவெடுத்தால் மட்டுமே, எதிர்காலத்தில் திருமணம் மற்றும் குடும்ப அமைப்பை சிதையாமல் பாதுகாக்க முடியும் என நீதிபதிகள் வலியுறுத்தினர்.
திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த தம்பதியினர் மனமொத்துப் பிரிய முடிவெடுத்து, விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தை அணுகினர். இவர்களது வழக்கை விரிவாக ஆராய்ந்த உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை, கணவன்-மனைவி இருவருக்குமான வாழ்க்கை முறை, பணி அழுத்தம் மற்றும் சமூக எதிர்பார்ப்புகளால் எழும் மோதல்களைச் சுட்டிக்காட்டியது.
கணவன் மனைவியின் பணிகளையும், மனைவி கணவனின் பணி சார்ந்த சூழலையும் மதித்து நடப்பதே ஆரோக்கியமான திருமண வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை என்பதை நினைவூட்டிய நீதிமன்றம், வழக்கு நடைமுறைகளின்படி உரிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்து மனுவை முடித்து வைத்தது. நீதிமன்றத்தின் இந்த சிந்தனைமிக்கக் கருத்துக்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களிலும், சட்டப் பேரவைகளிலும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.