போலீசாரை காரில் 32 கி.மீ. தூரம் கடத்திச் சென்ற புகையிலைக் கடத்தல் கும்பல்

சுமார் 32 கிலோமீட்டர் தூரம் தலைமை காவலரை காரில் தொங்கவிட்டபடியே கடத்திச் சென்ற இந்தச் சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம், கோவில்பாளையம் போலீஸ் நிலையத்திற்குட்பட்ட கோவில்பாளையம் பகுதியில் இன்று காலை தலைமை காவலர் வேல்முருகன் தலைமையிலான போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக கர்நாடக மாநில பதிவு எண் கொண்ட சொகுசு கார் ஒன்று வந்தது.
சந்தேகத்தின் பேரில் அந்த காரை போலீசார் நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். காரில் 3 பேர் இருந்தனர். மேலும் காரின் பின்புறம் சில மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதை தலைமை காவலர் வேல்முருகன் கவனித்தார். உடனே காரை சோதனை செய்ய போலீசார் முயன்றனர். அப்போது மாட்டிக்கொள்வோம் என்று அஞ்சிய காரில் இருந்தவர்கள், திடீரென காரை எடுத்துக்கொண்டு அதிவேகத்தில் தப்பிச் செல்ல முயன்றனர்.
இதைக் கண்டு சுதாரித்துக் கொண்ட தலைமை காவலர் வேல்முருகன், குற்றவாளிகளை எப்படியாவது பிடித்துவிட வேண்டும் என்ற துணிச்சலில், காரை நிறுத்துவதற்காகப் பாய்ந்து சென்று காரின் முன்பகுதி மீது ஏறி குதித்தார். மேலும் காரை உடனடியாக நிறுத்துமாறு எச்சரித்தார். ஆனால், அதைப் பொருட்படுத்தாத அந்த கும்பல் காரை நிறுத்தாமல் மேலும் வேகத்தை அதிகரித்து கோவை-சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அசுர வேகத்தில் பறந்தது.
தலைமை காவலர் வேல்முருகன் தனது உயிரைப் பணயம் வைத்து காரின் முன்பகுதியைப் பிடித்துத் தொங்கியபடியே சென்றார். இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக போலீசார் உடனடியாகத் தங்கள் வாகனத்தில் அந்த சொகுசு காரைப் பின்தொடர்ந்து விரட்டிச் சென்றனர்.
காலை நேரம் என்பதால் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவாக இருந்தது. இதைப் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட கடத்தல் கும்பல், விளாங்குறிச்சி, கணியூர் சுங்கச்சாவடி ஆகியவற்றைக் கடந்து காரை நிறுத்தாமல் அசுர வேகத்தில் விரட்டியது. இதற்கிடையே, காரை சாதாரணமாகப் பின்தொடர்ந்து சென்று பிடிக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த கோவில்பாளையம் போலீசார், உடனடியாக திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசி போலீசாருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவல் கிடைத்ததும் உடனடியாகச் செயல்பட்ட அவிநாசி போலீசார், அவிநாசி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில்ச் சென்ற மற்ற வாகனங்களைச் சீராக நிறுத்தி, செயற்கையாகப் பெரும் ‘டிராபிக் ஜாம்’ (போக்குவரத்து நெரிசல்) உருவாக்கினர். அப்போது அசுர வேகத்தில் வந்த சொகுசு கார், போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி மேற்கொண்டு செல்ல முடியாமல் நின்றது. உடனே காரை விட்டு இறங்கி தப்பி ஓட முயன்ற 3 பேரையும் அவிநாசி போலீசார் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்தனர். பிடிபட்ட 3 பேரிடமும் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், அவர்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், கர்நாடகாவில் இருந்து தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களைக் கடத்தி வந்து கோவையில் விற்பனை செய்ய முயன்றதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து காரில் இருந்த பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புகையிலைப் பொருட்களையும், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்திய சொகுசு காரையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கோவில்பாளையம் போலீசார், கைதான 3 பேரையும் தங்களது காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சுமார் 32 கிலோமீட்டர் தூரம் தலைமை காவலரை காரில் தொங்கவிட்டபடியே கடத்திச் சென்ற இந்தச் சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.