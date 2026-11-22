டெல்லியைப் பின்னுக்குத் தள்ளி நாட்டின் மிகவும் மாசுபட்ட நகரமாக கும்மிடிப்பூண்டி மாறியுள்ளது.
சென்னையின் புறநகர்ப் பகுதியில் அமைந்துள்ள தொழில்துறை நகரமான கும்மிடிப்பூண்டி, டெல்லியைப் பின்னுக்குத் தள்ளி நாட்டின் மிகவும் மாசுபட்ட நகரமாக மாறியுள்ளது.
நேற்று கும்மிடிப்பூண்டியின் காற்றின் தரக் குறியீடு 342 ஆகப் பதிவானது. அதேநேரம் நேற்று டெல்லியின் காற்றின் தரக் குறியீடு 265 ஆக மட்டுமே இருந்தது.
மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின்படி, நவம்பர் 19 அன்று 305 ஆக இருந்த கும்மிடிப்பூண்டியின் காற்றின் தரக் குறியீடு, நவம்பர் 20 அன்று 321 ஆகவும், நவம்பர் 21 (நேற்று) அன்று 342 ஆகவும் அதிகரித்தது.
நேற்று மாலை 5.05 மணிக்கு, இது 346 ஆகப் பதிவானது. இதனால், நகரின் காற்றின் தரம் 'மிகவும் மோசமான' பிரிவுக்குச் சரிந்தது. நேற்று சென்னை நகரின் காற்றின் தரக் குறியீடு 224 ஆகப் பதிவானது.
301 முதல் 400 வரையிலான காற்றின் தரக் குறியீடு 'மிகவும் மோசமானது' என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
இப்பகுதியில் தொழிற்சாலைகள் அதிக அடர்த்தியாக இருப்பதால், தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரும் புகை, எரிபொருள் எரிதல், சரக்குகளின் போக்குவரத்து, சாலைகளிலிருந்து வரும் தூசி மற்றும் கட்டுமானப் பணிகள் ஆகியவை கும்மிடிப்பூண்டியில் ஏற்படும் மாசுபாட்டிற்கான முக்கிய காரணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
கும்மிடிப்பூண்டியில் காற்றில் உள்ள 'PM2.5' துகள்கள் நுரையீரலின் ஆழம் வரை ஊடுருவி, சுவாச நோய்கள் மற்றும் இதய நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இதை நீண்ட நேரம் சுவாசிப்பது கடுமையான சுவாச நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். காற்றின் திசை மற்றும் வளிமண்டல நிலைமைகள் மாசுபாடு அதிகரிப்பதற்குக் காரணமாக அமைந்துள்ளன என்று தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.
இதனால், மற்ற தொழிற்சாலை மற்றும் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் இருந்து மாசடைந்த காற்று காற்றின் மூலம் இங்கு வந்து சேர்கிறது.
மேலும், காற்றின் வேகம் குறைவாக இருப்பதால், மாசுபடுத்தும் துகள்கள் வளிமண்டலத்திலேயே தங்கிவிடுகின்றன.