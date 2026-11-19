கூவம் ஆற்றை மறுசீரமைக்கும் திட்டத்துக்கான ஒருங்கிணைந்த விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிப்பதற்கும், பரிவர்த்தனை ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குவதற்கும் ஆலோசகரை நியமிக்க தமிழ்நாடு அரசு தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை கோரியுள்ளது.
கூவம் ஆற்றை மறுசீரமைக்கும் இந்தத் திட்டம், ஆற்றங்கரையோரப் பகுதிகளை மேம்படுத்தும் அரசின் முக்கியத் திட்டமாக கருதப்படுகிறது. இதற்காக சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்பு நிறுவனம் சர்வதேச அளவிலான போட்டி ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறையைத் தொடங்கியுள்ளது.
முதற்கட்டமாக, கூவம் ஆற்றின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 3 கி.மீ. நீளப் பகுதியை மறுசீரமைத்து மேம்படுத்துவதற்கான கருத்துத் திட்டம் மற்றும் செயல்திட்டத்தைத் தயாரிக்கும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதியில் நடைபாதைகள், சைக்கிள் பாதைகள், பார்வையிடும் மேடைகள், பசுமைப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில், கூவம் மறுசீரமைப்புக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு மற்றும் ஆற்றங்கரையோர மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மேலும், சர்வதேச தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் மற்றும் தரநிலைகளைப் பெறுவதற்காக உலகளாவிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை கோருவதற்கான திட்டங்களும் பரிசீலிக்கப்பட்டன.
ஆய்வின்போது, ஒருங்கிணைந்த மற்றும் நிலையான அணுகுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கட்டம் வாரியான செயல்படுத்தும் திட்டத்தை உருவாக்க அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.
தமிழக வெற்றி கழக அரசு தனது முதல் பட்ஜெட்டில், சென்னை வழியாகச் செல்லும் கூவம் மற்றும் அடையாறு ஆறுகளை மறுசீரமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவித்திருந்தது.
தென் கொரியாவின் சியோல் நகரில் உள்ள சியோங்யேச்சியோன் ஆறு மற்றும் சிங்கப்பூரின் கல்லாங் ஆறு ஆகியவற்றின் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னுதாரணமாகக் கொண்டு இந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதற்காக உலகளாவிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை கோரி, விரிவான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு மற்றும் திட்ட அறிக்கைகளைத் தயாரித்து, இந்த ஆறுகளை சென்னையின் அடையாளச் சின்னங்களாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், ஆறுகளை தூய்மைப்படுத்தி, அவற்றை படகு சவாரி உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு மற்றும் சுற்றுலா நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றுவது அரசின் முக்கிய இலக்காக உள்ளது.