நாளை மறுநாள் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நடைபெறவுள்ள திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, 3,000 பக்தர்களுக்கு இணைய வழியில் கட்டணமில்லாமல் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கான அனுமதிச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உள்ளூர் பொதுமக்களும் தீபத் திருவிழாவின்போது சுவாமி தரிசனம் செய்ய வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் 1,500 அனுமதிச் சீட்டுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மீதமுள்ள 1,500 அனுமதிச் சீட்டுகள் தமிழ்நாட்டின் பிற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தக் கட்டணமில்லா தரிசன அனுமதிச் சீட்டுகளுக்கு விண்ணப்பித்த பக்தர்களிலிருந்து, கணினி வாயிலாகக் குலுக்கல் முறையில் மிகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பக்தர்களின் செல்போன் எண்களுக்குக் குறுஞ்செய்தி வாயிலாக இணைய வழி அனுமதிச் சீட்டிற்கான இணைப்பு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இணைய வழி அனுமதிச் சீட்டு பெற்ற பக்தர்கள், திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நாளன்று கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ள உரிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி அருணாச்சலேஸ்வரரைத் தரிசனம் செய்யலாம்.
உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்கி, கூட்ட நெரிசலின்றி எளிதாகவும் சிரமமின்றியும் சுவாமி தரிசனம் செய்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்தச் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.