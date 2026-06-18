தமிழக செய்திகள்

வெள்ளை அறிக்கையே கவர்னர் உரை- எடப்பாடி பழனிசாமி

சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை என்ற ஒன்றை உருவாக்கி உள்ளனர், அவர்களுக்கே பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டியளித்த போது எடுத்தப்படம்.
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தமிழக சட்டசபை வளாகத்தில் அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்கள் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

* த.வெ.க. அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையே கவர்னர் உரையாக அமைந்துள்ளது.

* கவர்னர் உரையில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு திட்டங்களோ, அறிவிப்புகளோ இல்லை.

* சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க தமிழக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

* போதை பொருள் நடமாட்டம் முன்பை விட அதிகமாக உள்ளது.

* பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்துள்ளது.

* 38 நாட்களில் 107 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

* ஆட்சிக்கு முன்னர் பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து வீர வசனம் பேசியவர்கள் இன்று நடவடிக்கை எடுக்காமல் அமைதியாக உள்ளனர்.

* சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை என்ற ஒன்றை உருவாக்கி உள்ளனர், அவர்களுக்கே பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.

* த.வெ.க ஆட்சி பொறுப்பேற்றதில் இருந்து 130 கொலைகள் நடந்துள்ளது.

* சட்டம் ஒழுங்கை காக்க இதுவரை எந்த நடவடிக்கையையும் த.வெ.க. அரசு எடுக்கவில்லை.

* விவசாயிகளுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை த.வெ.க. அரசு நிறைவேற்றவில்லை.

* நடப்பாண்டில் ஜூன் 12-ந்தேதி மேட்டூர் அணையில் நீர் திறக்கப்படவில்லை.

* கர்நாடக அரசிடமிருந்து தண்ணீரை கேட்டுப்பெற இந்த அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

* கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயர்வை தடுக்க த.வெ.க. அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

* த.வெ.க. அரசு தேர்தலின் போது பல்வேறு வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டிருந்தது.

* தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கவர்னர் உரையில் இடம்பெறும் என மக்கள் எதிர்பார்த்தனர்.

* தமிழகம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் மக்கள் தூங்க முடியாத நிலை உள்ளது.

* தமிழக மக்களின் தூக்கத்தை தொலைத்த அரசாங்கம் த.வெ.க. அரசாங்கம்.

* மின்வெட்டுக்கு அணில் காரணம் என முந்தைய அரசு கூறியது, பீஸ் கேரியர் திருட்டே காரணம் என த.வெ.க. அரசு காரணம் கூறுகிறது.

இவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

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