த.வெ.க.வைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு மட்டும்தான் மாண்பு உள்ளதா? என்மீது தொடுக்கப்பட்ட தாக்குதல்களுக்கு Virtual abusers மீது எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? - மேயர் பிரியா கேள்வி!

சமூக வலைதளங்களில் தன்னைப் பற்றி ஆபாசமாக கருத்துகளை பரப்பியவர்கள் மீது நடவடிக்கைக்கோரி மேயர் பிரியா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இந்த புகார் தொடர்பாக தனது சமூக வலைதளப் பதிவில் பதிவிட்டுள்ள அவர்.,
“நான் பொது வாழ்வில் இருக்கிறேன் என்ற ஒரே காரணத்திற்க்காக என்னை பற்றி ஆபாசமாகப் பேசுவதும், என்னை இழிவாக தொடர்ந்து பேசுவதும் தான் த.வெ.க அரசின் கொள்கையா?
ஏன் பெண்கள் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட கூடாதா முதலமைச்சர் அவர்களே, த.வெ.க virtual warriors என்று சொல்லிக்கொண்டு, Virtual abusers உருவாக்குவது நியாயமா?
என்மீது, தொடுக்கப்பட்ட அத்தனை, ஆபாச, கேலி இழி செயலுக்கும் தலைமை காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தும் உரிய நடவடிக்கை இல்லையே ஏன்?
கொள்கை ரீதியாக எதிர்காமல் இப்படி ஆபாச ரீதியாக பெண்களை சித்தரிப்பது எந்த வகையில் நியாயம்?
த.வெ.க. வை சேர்ந்த பெண்களுக்கு மட்டும் தான் மாண்பு உள்ளதா? இல்லை மற்ற பெண்களுக்கு மாண்பு இருக்க கூடாது என்பது தான் த.வெ.க. அரசின் நிலைபாடா?” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.