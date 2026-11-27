குழந்தைகள் பாதுகாப்பு முதல் தொழில் முதலீடுகள் வரை அனைத்திலும் தோல்வி; ஊழல் புகார்கள் மீதும் நடவடிக்கை இல்லை – ஆறு மாத ஆட்சியின் அவலங்களை மறைக்க அரைத்த மாவையே மீண்டும் மீண்டும் அரைக்கும் முதலமைச்சர் என்று அமமுக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
தவெக நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் திரு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் குழந்தைகளைப் பார்த்து, "நண்பா நண்பீஸ்" என அரசியல் பேச ஆரம்பித்தவர், கடந்த ஆறு மாத காலத்தில் தமிழகத்தில் எத்தனை நண்பா நண்பீஸ் காணாமல் போயுள்ளனர் என்பதை பற்றி பேசினாரா?
செஞ்சியைச் சேர்ந்த சிறுமி மாயமாகி 40 நாட்கள் கடந்தும் கண்டுபுடிக்க முடியாத நிலையில், தவெக ஆட்சிக்கு வந்த கடந்த ஆறு மாத காலத்தில் மட்டும் 10 க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் காணமல் போயுள்ளதாக வரும் செய்திக்கள் பற்றி முதலமைச்சர் எடுத்த நடவடிக்கை தான் என்ன?
தன்னுடைய இருப்பைக் காட்டிக்கொள்ள குழந்தைகளிடம் "ஐயோ, வந்துட்டாரே... கலாய்ப்பாரே!" என தனியார் நிகழ்ச்சி வசனங்களை பேசி புளங்காகிதம் அடைந்த முதலமைச்சர், தனது அரசின் மீதான Damage களை Control செய்ய அவ்வபோது நடத்தி வரும் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் கூட
ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்கள் குறித்துப் பேசாமல், வாய்மூடி மௌனியாக இருந்தது ஏன்? தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய முதலீடுகள் அண்டை மாநிலங்களுக்குச் செல்லும் நிலையில், முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? குழந்தைகளை ஏமாற்றுவது எளிது தொழில் முதலீட்டர்களை ஏமாற்றுவது கடினம் என்பதை உணர்ந்து விட்டாரா?
பள்ளிக் குழந்தைகளை அழைத்து, நன்றாகப் படித்து உயர்ந்த பதவிக்கு வர வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்கும் முதலமைச்சர், தன்னால் தேடித் தேடிக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனது கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர், அவ்வாறு படித்து உயர்ந்த பதவி வகிக்கும் அதிகாரியின் கண்ணியத்திற்குக் களங்கம் ஏற்படுத்தி, அவரை மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்கிய கேவலத்தை அறிந்திருந்தும், கடந்த நான்கு மாதங்களாக வாய்மூடி, எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல்,
அவரை நீங்களும் உங்களது அமைச்சரவை சகாக்களும் பாதுகாத்து வருவது கேவலத்திலும் கேவலம் என்பதை உணராமல், தற்போது மேடையில் நீட்டி முழங்குவதற்கு வெட்கமாக இல்லையா? தவறு செய்பவன் குற்றவாளி என்றால், அவனைப் பாதுகாப்பவர்களும் சட்டத்தின் முன் குற்றவாளிகள்தானே?
எந்தத் துறையில் தவறு நடந்தாலும் அது தவறுதான் எனப் பேசிய முதலமைச்சர், தனது நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காவல்துறை உட்பட தமிழக அரசின் அனைத்துத் துறைகளிலும் நடைபெறும் ஊழல் மற்றும் முறைகேடு புகார்களை ஒருமுறையாவது விசாரித்திருப்பாரா?
அரசு வழக்கறிஞர் பதவிக்கு லஞ்சம் வாங்கியதாக நீதிமன்றத்தால் குட்டு வாங்கியது,
மின் கொள்முதல் தொடங்கி மிதிவண்டி கொள்முதல் வரை அதிக விலைக்கு டெண்டர் அறிவித்து, அதன் மீது கேள்விகளும் விமர்சனங்களும் எழுந்தவுடன் டெண்டரை மாற்றி அமைத்தது,
நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் மூலம் சன்னரக அரிசி வழங்குவதாக அறிவித்துவிட்டுப் பின்னர் வழக்கமாக வழங்கும் இலவச ரேஷன் அரிசியையே பாலிஷ் செய்து விற்றது.
இயல் இசை நாடக மன்றத் தலைவர் பதவிக்கு 5 கோடி ரூபாய் வரை பேரம் பேசிய நபர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அவரைப் பாதுகாத்து வருவது,
50 லட்சம் ரூபாய்க்குக் கீழுள்ள டெண்டர்களை இணையவழி டெண்டர்களாக வெளியிடாமல், Quotation முறையில் வழங்கலாம் என அறிவித்து ஊழலுக்கு வழிவகுப்பது,
முதலமைச்சருக்காகக் அமைக்கப்படும் புதிய அறைக்கு, டெண்டர் விடுவதற்கு முன்பே பணிகளைத் தொடங்கி, கேள்விகள் எழுந்ததும் டெண்டர் இறுதி செய்யப்படவில்லை எனச் சட்டமன்றத்தில் கூறிவிட்டு, பின்னர் புதிய டெண்டர் அறிவித்தது.
முதலமைச்சரின் துறையிலேயே தாம்பரம் மாநகராட்சியில் முடிக்கப்பட்ட பணிக்கு மீண்டும் டெண்டர் விட்டு வசூல் செய்தது. அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிகாரிக்கு மேலும் உயர் பதவி வழங்கி அழகு பார்ப்பது,
என ஊழல்களை ஒழிக்க வந்த தூய சக்தி எனத் தம்பட்டம் அடித்தவர்கள், ஆறே மாதங்களில் ஊழல்கள் ஊறிப்போன துர்நாற்ற சக்தியாக அம்பலப்பட்டுள்ளனர்.
குடிநீர், கழிவறைகள், சுற்றுச்சுவர்கள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள்கூட இல்லாத அரசுப் பள்ளிகள், தாமும் சுகாதாரமும் அற்ற நிலையில் வழங்கப்படும் மதிய உணவுகள், ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை என ஒட்டுமொத்த அரசுப் பள்ளிகளும் அவலநிலையில் காட்சியளிக்கும் சூழலில், அவற்றைச் சரிசெய்ய கடந்த ஆறு மாதங்களில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதைப் பற்றிக் கூறாமல்
நல்லதே நடக்கும்; கான்ஃபிடன்ட்டாக இருங்கள்” என்று வசனம் பேசுவதால் என்ள பயன்?தான் அரசியலுக்கு வந்தது உங்களின் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காகவும், குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்காகவும் எனத் தொலைக்காட்சிகளில் இரவு நேரங்களில் ஒளிபரப்பாகும் மெகா சீரியல் இயக்குநர்களே வியக்கும் அளவிற்கு. திரைக்கதையை எழுதி வாசித்துக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சருக்கு அந்த ஒவ்வொரு குடும்பமும் விண்ணை முட்டும் விலைவாசி உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டு வருவதும்
தவெகவும் பாலியல் குற்றங்களும்" என்ற தலைப்பில் புத்தகமே எழுதலாம் என்ற அளவிற்கு பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள், தொடர் கொலைக் கொள்ளைகள், போதைப் பொருட்களின் பதுக்கல் மற்றும் விற்பனை, சிறைக் கைதிகள் தப்பியோட்டம் என சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கால் ஒவ்வொரு நாளும் உயிர் பயத்தோடு அஞ்சி வாழ்ந்து வருவதும் தெரியாமல் போனது ஏனோ?
மொத்தத்தில் நேற்று முதலமைச்சர் பேசிய பொய்களுக்கு மத்தியில் "யார் என்ன சொன்னாலும் தனக்கு கவலை இல்லை" என்ற உண்மையைப் பேசி தமிழ்நாடு எக்கேடு கெட்டாலும், தமிழக மக்கள் எப்படிப் போய்த் தொலைந்தாலும் எனக்கென்ன என ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
என்று அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.