ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக எம்.எஸ்.தோனி தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2027 ஐபிஎல் சீசனுக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக தோனி செயல்படுவார் என்பதை அந்த அணி நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.
அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றது முதல், அடுத்த தலைமுறை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர்களுக்கு வழிகாட்டுவது வரை, 'தல' எப்போதும் நமது அடையாளத்தின் ஓர் அங்கமாகவே இருப்பார் என்று சிஎஸ்கே உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளது.
மகேந்திர சிங் தோனி ஐபிஎல் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாகவும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணியின் ஆலோசகராகப்திய பொறுப்பேற்க உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது . இது தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சியான வாழ்த்துப் பதிவை வெளியிட்டுள்ளனர்
தோனி சென்னைக்கு வெறும் கோப்பைகளை மட்டுமே வழங்கவில்லை; அவர் நமக்கு ஒரு உணர்வைத் தந்தார்—அது பல தலைமுறைகளை ஒன்றிணைத்தது, கிரிக்கெட்டையும் தாண்டிய ஒரு பிணைப்பை உருவாக்கியது.
சொல்லுவார்கள், நல்ல விஷயங்கள் யாவும் ஒரு கட்டத்தில் முடிவுக்கு வரத்தான் வேண்டும் என்று. தமிழ்நாட்டின் செல்லப்பிள்ளையான அவருக்கு, அவர் உண்மையிலேயே தகுதியான அந்த விடைபெறும் தருணத்தை வழங்க, எங்களுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது.
நன்றி தோனி எண்ணற்ற மகிழ்ச்சியான தருணங்களுக்கும், அற்புதமான வெற்றிகளுக்கும், என்றும் நிலைத்திருக்கும் இனிய நினைவுகளுக்கும் நன்றி. #CSK அணியின் ஆலோசகராகத் தொடங்கும் உங்கள் புதிய பயணத்திற்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்
என்று மு.க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் (IPL) சகாப்தத்தில், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு எண்ணற்ற மறக்க முடியாத நினைவுகளைப் பரிசளித்த ஒருவர், இப்போது களத்திலிருந்து விடைபெறுகிறார்.
சிஎஸ்கே (CSK) ரசிகர்கள், அவருடைய அந்தச் புகழ்பெற்ற 'ஹெலிகாப்டர் ஷாட்கள்', அபாரமான ஸ்டம்பிங்குகள், மிகச்சிறந்த தலைமைத்துவம் மற்றும் இக்கட்டான சூழல்களைக் கூட வெற்றிகளாக மாற்றும் அவரது நிதானமான அணுகுமுறை ஆகியவற்றை நிச்சயம் மிஸ் செய்வார்கள்.
நன்றி தோனி நீங்கள் கொடுத்த அழகான நினைவுகளுக்கும், அற்புதமான தருணங்களுக்கும் நன்றி. தமிழ்நாட்டிற்கும், குறிப்பாக சென்னைக்கும் உங்கள் மீது எப்போதும் ஒரு தனி அன்பும் இடமும் உண்டு.
சிஎஸ்கே அணியின் ஆலோசகராக உங்கள் புதிய பயணத்தைத் தொடங்கும் உங்களுக்கு, எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிபிட்டுள்ளார்