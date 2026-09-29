தாராபுரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பிரச்சாரம்: QR குறியீடு பாஸ் இருந்தால் மட்டுமே அனுமதி

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான ஜோசப் விஜய், இன்று (செப்டம்பர் 30) தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்காக பிரச்சாரம் செய்யவுள்ளார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க QR குறியீடு கொண்ட அனுமதிச் சீட்டுகள் (passes) கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சி அறிவித்துள்ளது.
QR குறியீடு அடங்கிய அனுமதி சீட்டுகளை பெற்ற 5,000 பேர் மட்டுமே இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அறிக்கை தெரிவித்தது.
த.வெ.க. தலைவர் விஜய், இன்று (புதன்கிழமை) பிற்பகல் 3 மணிக்கு திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் உள்ள சித்ரவுத்தன்பாளையத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
QR குறியீடு கொண்ட அனுமதிச் சீட்டுகள் இல்லாதவர்கள் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும், அவர்கள் தொலைக்காட்சி மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக நிகழ்ச்சியை நேரலையில் காணுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கர்ப்பிணிப் பெண்கள், குழந்தைகள், பள்ளி மாணவர்கள், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் ஏற்கனவே உடல்நல பாதிப்புகள் உள்ளவர்கள் இந்த பேரணியில் கலந்துகொள்ள வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன; மேலும், நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்தில் மருத்துவ குழுக்களும் தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
அக்டோபர் 1 அன்று, செங்கல்பட்டில் உள்ள மதுராந்தகத்தில் மாலை 4 மணிக்கு நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் த.வெ.க.வின் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் உரையாற்றுவார்கள்.
இதில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மற்றும் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (MDMK) ஆகியவற்றின் தலைவர்களும் பங்கேற்பார்கள்.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு, முன்னாள் அ.தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான கே. மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பி. சத்தியபாமா ஆகியோரை த.வெ.க. வேட்பாளர்களாக நிறுத்தியுள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தல் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
விஜய் ஏற்கனவே மதுராந்தகத்தில் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.