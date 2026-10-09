நோபல் பரிசு வென்ற நவநீதம் பிள்ளைக்கு முதல்வர் வாழ்த்து!

சர்வதேச அளவில் மனித உரிமைகளுக்காகவும், உலக அமைதிக்காகவும், நீதிக்காகவும் அயராது குரல் கொடுத்துவருபவரும், தென்னாப்பிரிக்காவாழ் தமிழ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நவநீதம் பிள்ளைக்கு, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நோபல் பரிசுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள நவநீதம் பிள்ளைக்கு தமிழக முதல்வர் விஜய் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து தனது சமூகவலைதள பதிவில் முதல்வர் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
தென்னாப்பிரிக்க மண்ணில் இனவெறிக்கு எதிரான சட்டப் போராட்டத்தின் வழியே தனது பயணத்தைத் தொடங்கி, அந்நாட்டின் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் உயர் ஆணையராகவும் பதவி வகித்த திருமதி நவநீதம் பிள்ளை அவர்கள், அமைதி மற்றும் சர்வதேச சட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்காக மேற்கொண்ட முன்னெடுப்புகளுக்காக அவருக்கு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியையும், பெருமிதத்தையும் அளிக்கிறது.
மனித உரிமைகள், சமத்துவம், நீதி மற்றும் உலக அமைதி ஆகிய உயரிய விழுமியங்களுக்காக அயராது பாடுபட்டுவரும் திருமதி நவநீதம் பிள்ளை அவர்களுக்கு மீண்டும் எனது வாழ்த்துகள்.
என்று தெரிவித்துள்ளார்.