மக்களே உஷார்! சென்னைக்கு ‘ரெட் அலர்ட்’ - செல்போன்களில் அலறிய எச்சரிக்கை அலாரம்!

சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக அதி கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் சென்னைக்கு ‘ரெட் அலர்ட்’ விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, சென்னைவாசிகளின் செல்போன்களில் திடீரென உரத்த சைரன் சத்தத்துடன் அவசரகால எச்சரிக்கை அலாரம் ஒலித்ததால் மக்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சென்னையில் அதிகனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், பொதுமக்களின் போன்களுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பில் "செல் பிராட்காஸ்ட்" (Cell Broadcast Technology) தளம் வழியாக அவசரகால எச்சரிக்கை குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டது.
அப்போது போன்கள் சைலண்ட் மோடில் இருந்தபோதிலும், எதிர்பாராத விதமாக மிக உரத்த சத்தத்துடன் சைரன் அலாரமும், கடுமையான அதிர்வும் ஏற்பட்டதால் சென்னைவாசிகள் சற்று அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பின்னர், அது பேரிடர் காலங்களில் மக்களை விரைவாக எச்சரிப்பதற்காக அரசு சோதனை செய்யும் தன்னிச்சையான தொழில்நுட்ப செய்தி என்பதை அறிந்து மக்கள் நிம்மதியடைந்தனர்.
சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களான திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகியவற்றில் கடந்த 24 மணி நேரத்திற்கும் மேலாகப் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சில இடங்களில் மேகவெடிப்பு போன்ற மிகத் தீவிரமான கனமழை கொட்டித் தீர்த்துள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று சென்னைக்கு 'ரெட் அலர்ட்' விடுத்துள்ளது. நகரின் பல பகுதிகளில் 20 சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமான மழைப்பொழிவு பதிவாக வாய்ப்புள்ளதால், தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மழை பாதிப்புகளைக் கையாள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை குழுக்கள் சென்னையில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், அவசியமான தேவைகள் இன்றி பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்றும், அவசர உதவி எண்களைத் தொடர்புகொள்ளுமாறும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மழைக்காலங்களில் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும், அரசு மற்றும் வானிலை மையம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கும் விபரங்களையும், செல்போனில் வரும் அவசரகால எச்சரிக்கைகளையும் மட்டும் பின்பற்றி எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு சென்னை மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.