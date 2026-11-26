திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை கோரிய வழக்கில், நாளை காலை 10:30 மணிக்கு சென்னை ஐகோர்ட் தீர்ப்பளிக்க உள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்றது.
இதையடுத்து மே 4 ஆம் தேதி வெளியான தேர்தல் முடிவில், தமிழக வெற்றி கழகம் 108 இடங்களையும், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைமையிலான கூட்டணி 73 இடங்களையும், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைமையிலான கூட்டணி 53 இடங்களையும் கைப்பற்றின.
இதைத்தொடர்ந்து திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தமிழக முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய், அந்த தொகுதியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, அது காலியான தொகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது.
அதேபோன்று பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை மற்றும் கரூர் ஆகிய தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா செய்தனர்.
இதையடுத்து 5 தொகுதிகளின் தேர்தல் முடிவுகளுக்கான தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால், அந்த வழக்குகள் முடிவடையும் வரை இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிட தடை விதிக்க கோரி வெங்கடாசலபதி என்பவர் ஐகோர்ட்டில் பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதித்து ஜூலை 10 அன்று சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டது.
இதற்கிடையில் ஒரு தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து 6 மாதங்களுக்குள் இடைத்தேர்தல் நடத்துவது குறித்து முடிவெடுக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கால அவகாசம் உள்ள நிலையில், அதற்கு முன்னதாகவே இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.
மேலும் ஆகஸ்ட் 24 அன்று பதில் மனுதாக்கல் செய்த தேர்தல் ஆணையம், இந்த 5 தொகுதிகள் தொடர்பான தேர்தல் வழக்குகள் முடிவுக்கு வரும் வரை இடைத்தேர்தல் நடத்தும் திட்டம் இல்லை என தெரிவித்தது.
இந்த நிலையில் அக்டோபர் 1 அன்று அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், நாளை காலை 10:30 மணிக்கு, இவ்வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பை சென்னை ஐகோர்ட் வழங்க உள்ளது.