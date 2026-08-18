சென்னை மெட்ரோவுடன் இணைகிறது பறக்கும் ரெயில் திட்டம் – ரெயில்வே வாரியம் ஒப்புதல்!

சென்னையின் போக்குவரத்து வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, சென்னை பறக்கும் ரெயில் சேவையை சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்துடன் முழுமையாக இணைப்பதற்கான இறுதி ஒப்புதலை ரெயில்வே வாரியம் வழங்கியுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகியுள்ளது.
சென்னையில் தற்போது தெற்கு ரெயில்வேயால் இயக்கப்பட்டு வரும் கடற்கரை - வேளச்சேரி இடையிலான பறக்கும் ரெயில் சேவை, அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்குள் முழுமையாக மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தின் வசம் ஒப்படைக்கப்படும்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, பறக்கும் ரெயிலின் செயல்பாடுகள், ரெயில்களை இயக்குதல் மற்றும் அனைத்து சொத்துக்களின் பராமரிப்பு உரிமைகளும் மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளன.
பறக்கும் ரெயில் திட்டத்தை மெட்ரோவுடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மற்றும் அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய ரெயில்வே துறைக்கு இடையே நடைபெற்று வந்தன.
பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு, தற்போது இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இணைப்பிற்கு ரெயில்வே வாரியம் பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது.
மெட்ரோ நிறுவனத்துடன் பறக்கும் ரெயில் திட்டத்தை இணைப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தற்போது கையெழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தில்,
பறக்கும் ரெயில் நிலையங்கள், தண்டவாளங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகளின் சொத்துக்களை மெட்ரோவிடம் ஒப்படைத்தல். எதிர்காலத்தில் ரெயில்களை இயக்குவது மற்றும் பராமரிப்பது தொடர்பான முக்கிய விவரங்கள். ரெயில் நிலையங்களைப் புதுப்பித்து மெட்ரோ தரத்திற்கு உயர்த்துவது போன்ற அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த இணைப்பின் மூலம் சென்னை மக்களுக்குப் பல்வேறு போக்குவரத்து வசதிகள் மேம்படவுள்ளன.
பயணிகள் மெட்ரோ மற்றும் பறக்கும் ரெயில் இரண்டிற்கும் சேர்த்து ஒரே டிக்கெட் அல்லது ஸ்மார்ட் கார்டைப் பயன்படுத்தும் வசதி கொண்டு வரப்படும்.
தற்போது போதிய பராமரிப்பின்றி இருக்கும் பறக்கும்ரெயில் நிலையங்கள் அனைத்தும் மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களைப் போலத் தூய்மையாகவும், நவீன வசதிகளுடனும் (லிஃப்ட், எஸ்கலேட்டர், பாதுகாப்பு வசதிகள்) மாற்றப்படும்.
மெட்ரோ மற்றும் பறக்கும் ரெயில் சேவைகள் ஒன்றோடொன்று தடையின்றி இணைக்கப்படுவதால் பயண நேரம் பெருமளவு குறையும்.