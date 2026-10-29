சென்னை-பாலக்காடு சூப்பர்பாஸ்ட் ரெயில்களின் சேவையில் மாற்றம்: தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்பு!

பாலக்காடு சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, சென்னை - பாலக்காடு இடையிலான சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்களின் சேவையில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
பாலக்காடு சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்தில் நடக்கும் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, அக்டோபர் 30-ந்தேதி முதல் நவம்பர் 13-ந்தேதி வரை ரெயில் சேவைகளில் பின்வரும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சென்னை சென்டிரல் - பாலக்காடு சந்திப்பு சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (எண் 22651), அக்டோபர் 30-ந்தேதி முதல் நவம்பர் 12-ந்தேதி வரை பாலக்காடு சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்துக்குப் பதிலாக பாலக்காடு டவுன் ரெயில் நிலையம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். இதனால் இந்த ரெயிலின் சேவை பாலக்காடு டவுன் - பாலக்காடு சந்திப்பு இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
மறுமார்க்கமாக, பாலக்காடு சந்திப்பு - சென்னை சென்டிரல் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (எண் 22652), அக்டோபர் 30-ந்தேதி முதல் நவம்பர் 13-ந்தேதி வரை பாலக்காடு சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்துக்குப் பதிலாக பாலக்காடு டவுன் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து மாலை 4.04 மணிக்குப் புறப்படும். இந்த ரெயிலும் பாலக்காடு சந்திப்பு - பாலக்காடு டவுன் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.