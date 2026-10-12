மத்திய அரசின் கல்வி உதவித்தொகை பெற மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு

மத்திய அரசின் கல்வி உதவித்தொகை பெற தகுதியுள்ள மாணவ, மாணவியர் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தெரிவித்துள்ளார்.
கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-
பிரதமரின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ், இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோர், சீர் மரபினர் மாணவ, மாணவியருக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 2026- 27ம் கல்வியாண்டில், தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணைய தளத்தில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள, சிறந்த செயல்பாடு கொண்ட கல்வி நிறுவனங்களில் (100 சதவீத தேர்ச்சி ) 9ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை படிக்கும் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பங்களை தேசிய கல்வி உதவித் தொகை இணையதளம் https://scholarships.gov.in மூலம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கல்விக் கட்டணம் மற்றும் விடுதிக்கட்டணமாக 9, 10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.75 ஆயிரமும், பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு ரூ.1.25 லட்சமும் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தில் மாணவியருக்கு 30 சதவீதம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் அல்லது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களாகவும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.50 லட்சத்துக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும். கடந்த கல்வியாண்டில் உதவித்தொகை பெற்றவர்கள், கல்வி உதவித் தேசிய தொகை தளத்தில் விபரங்களை உறுதி செய்து புதுப்பிக்க வேண்டும்.
புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தை இம்மாதம் 31ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள், நவம்பர் 15ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்களை பார்க்க வேண்டும். புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்களுக்கான கடைசி தேதி, தேசிய கல்வி உதவித்தொகை தளத்தில் அறிவிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.