திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது இருப்பது தீபத்தூணா? அல்லது நில அளவைக்கல்லா? தமிழக அரசை நோக்கி வி த லீடர்ஸ் இயக்கத்தின் தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
கடந்த 2025ம் ஆண்டில், முந்தைய திமுக அரசின் கீழ் இருந்த இந்து சமய அறநிலையத் துறை, திருபரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் உள்ள தீபம், சமணத் துறவிகளால் விளக்கேற்றுவதற்காக வைக்கப்பட்டது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்விடம் தெரிவித்தது. இது, அந்தத் தீபம் ஒரு நில அளவைக்கல் என்றிருந்த தனது முந்தைய நிலைப்பாட்டிற்கு முரணாக இருந்தது.
நேற்று, தற்போதைய தவெக அரசு, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம், உச்ச நீதிமன்றத்தில் அந்தத் தீபத்தை ஒரு நில அளவைக்கல் என்று கூறியுள்ளது.
ஒரே கட்டமைப்பைப் பற்றி இரண்டு நீதிமன்றங்களுக்கு முன்பாக ஒரு அரசு எப்படி முற்றிலும் முரண்பட்ட நிலைப்பாடுகளைக் கொண்டிருக்க முடியும்?
இது, தமிழக அரசின் (அப்போதைய திமுக அல்லது இப்போதைய தவெக) புரிதலில் உள்ள ஒரு கடுமையான குறைபாட்டையோ அல்லது இந்த விஷயத்தைப் பற்றிய ஒரு திட்டமிட்ட தவறான புரிதலையோ மட்டுமே பிரதிபலிக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.