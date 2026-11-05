வாக்கிங் போகும் இடமா பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப்பகுதி? - அன்புமணி ஆவேசம்

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் அழிந்தால் முதலமைச்சரின் வீடு அமைந்துள்ள நீலாங்கரையும் பாதிக்கப்படும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கூறினார்.
சென்னை பனையூரில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்திட்டத்தில் பெரும் ஊழல் நடந்துள்ளது.
* வாக்கிங் போகும் இடமா பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப்பகுதி?
* செயல்படாமல் உள்ள ஈரநில ஆணையம் எதற்கு? ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி எதற்கு?
* பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை முறையாக அறிவிக்கை செய்ய வேண்டும்.
* பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் அழிந்தால் முதலமைச்சரின் வீடு அமைந்துள்ள நீலாங்கரையும் பாதிக்கப்படும்.
* பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் நடைபெறும் சாலைப்பணிகளை தற்போது வரை நிறுத்தாதது ஏன்?
* பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை முறையாக அறிவிக்கை செய்ய வேண்டும்.
* பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றி சுவர் எழுப்ப யோசனை கூறிய அதிகாரியை சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும்.
* இத்திட்டத்தில் நடக்கும் சூழ்ச்சி தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.